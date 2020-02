Obyvatelia Letanoviec sa sťažujú na nízke prelety vrtuľníkov

Výcviková škola z Košíc na Spiši realizuje časť výcviku.

28. feb 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

LETANOVCE. Koncom uplynulého týždňa sa na Obecný úrad v Letanovciach (okres Spišská Nová Ves) prišlo sťažovať viacero obyvateľov obce na prelety vrtuľníkov ponad ich domami. Sú podľa nich časté a stroje lietajú dosť nízko.

Najviac sťažností úrad zaznamenal od ľudí bývajúcich pri železničnej trati.

Samospráva začala zisťovať, kto nad obcou prelietava.

„Ľudia v obci začínajú mať pocit, že akosi často a pomerne nízko tie vrtuľníky prelietavajú ponad naše katastrálne územie, ponad zastavanú časť obce. Niektorí to vnímajú ako naozaj rušivý moment,“ uviedol starosta Letanoviec Slavomír Zahornadský (nezávislý).

Samospráva nemá informácie, kto je za preletmi

Sám mal s preletom vrtuľníka osobnú skúsenosť.

„V sobotu, keď som sa vybral na Letanovský mlyn do Slovenského raja, som sa čudoval, čo to neustále prelietava. Bolo to dosť nízko. Dokonca som si všimol, že vrtuľník pristál neďaleko nášho lesa v časti Oľšavka na poli. Prelety sú cez týždeň dopoludnia aj popoludní a dokonca aj cez víkend, v sobotu,“ priblížil letanovský starosta. Dodal, že sa tak deje najmenej tri týždne.

Myslí si, že výcvik pilotov realizuje školiace stredisko, na ktoré sa pred časom sťažovali aj obyvatelia Košíc.

Na nízke prelety vtedy upozornili predovšetkým obyvatelia mestských častí Pereš a Barca.

„Máme pocit, že firma, ktorá uskutočňuje tieto prelety, sa presídlila s výcvikom na letisko do Spišskej Novej Vsi a náš kataster ich nejakým spôsobom upútal. Nepoznám normy, ktoré sa preletov týkajú, ale zhustené a časté prelety ponad náš kataster sa dejú. Nemáme informácie o tom, čo sa deje, a tobôž nie vo vzduchu. Myslím si však, že by samospráva mala byť informovaná, aby som aj ja vedel ďalej podať túto informáciu našim obyvateľom,“ zamyslel sa starosta.

Výcvik na malých vrtuľníkoch

Ako uviedol Miroslav Kováč zo spoločnosti Tech – Mont Helicopter company zo Spišskej Novej Vsi, výcviky pilotov sa vykonávajú zo schváleného spišskonovoveského letiska v spolupráci so školiacim strediskom v Košiciach.

„Naša spoločnosť zabezpečuje týmto vrtuľníkom parkovanie, servisné práce a technickú podporu,“ uviedol Kováč.