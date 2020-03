Poprad na ľade majstra neuspel, klesol na šiestu priečku

V Banskej Bystrici prehral 3:5.

1. mar 2020 o 19:25 (aktualizované 1. mar 2020 o 20:29) TASR

BANSKÁ BYSTRICA. V 4. kole nadstavbovej skupiny o 1. - 6. miesto hokejovej Tipsport ligy sa Popradčania predstavili na ľade úradujúceho majstra a lídra.

Proti silnému súperovi odohrali Popradčania veľmi dobrú druhú tretinu, ale pri piatich inkasovaných góloch mali len malú šancu na body.

Po prehre klesli o skóre už na šiestu priečku tabuľky, za Trenčín.

Prestrelka v prvej tretine

Pod Urpínom sa hral od začiatku rýchly, kombinačný hokej, útoky sa striedali na oboch stranách.

V úvode mohol otvoriť skóre domáci Kriška z medzikružia, Vošvrda bol proti.

Kapituloval napokon v štvrtej minúte, keď Hohmann prihral puk ako na podnose Hickmottovi a ten sa zblízka nemýlil - 1:0.

Hostia odpovedali v oslabení. V ôsmej minúte sa Svitana dostal do úniku a pokoril Melicherčíka strelou pomedzi jeho betóny - 1:1.

Ani tento stav však dlho netrval, pretože Bartánus spoza bránky našiel hokejku popradského gólmana, od ktorej putoval puk medzi žrde - 2:1.

V trinástej minúte hral hosťujúci Kundrik dlho bez hokejky, nestriedal a i tohto faktu využil Jääskeläinen, mieril presne z kruhu k vzdialenejšej žrdi - 3:1.

Bystrica mohla pridať do prestávky aj štvrtý gól, no to by sa musel presadiť v presilovke zblízka Mlynarovič.

Striedanie brankárov domácim príliš nepomohlo

V druhom dejstve vystriedal pre zdravotné problémy Melicherčíka v bránke majstra Beskorowany.

Domáci mohli ísť do trojgólového vedenia po šanci Jääskeläinena, ale Vošvrda podržal svoj tím a vyplatilo sa.

V 25. minúte totiž strelu Mateja Paločka bystrický brankár iba vyrazil a z dorážky uspel Larkin 3:2.

Potom nevyužili šance domáci, konkrétne Mlynarovič a Kriška. V polovici stretnutia videli diváci aj dva gólové brejky, najprv na strane hostí neuspel Takáč a potom na domácej Southorn.

V 34. minúte sa menil stav a tešili sa Popradčania. V presilovke bekhendovu strelu Handlovského Beskorowany opäť iba vyrazil a pri ľavej žrdi uspel z dorážky tentoraz Réway - 3:3.

Banskobystrická odpoveď bola rýchla. Presne o minútu Jääskeläinen zakončoval zblízka, bol natlačený do bránky a puk prešiel za čiaru - 4:3.

Piaty gól mohli ešte pridať J. Brejčák, ktorý sa pekne preštrikoval pred Vošvrdu, ale nepokoril ho, rovnako tak pred ním neuspel v čistej šanci v oslabení ani Gabor.

Počas tlaku inkasovali piaty gól

V tretej tretine to boli banskobystrická hokejisti, ktorí mali sprvu viac z hry a mohli skórovať. V presilovke neuspel zoči voči Vošvrdovi Hohmann, presadiť sa nedokázal ani voľný Bubela a v ďalšej presilovke neuspel Bartánus dobrou strelou z ľavej strany.

Postupne preberal iniciatívu Poprad, Beskorowany mal plné ruky nohy práce po zakončeniach Svitanu i Takáča.

Domáci sa spoliehali na brejky a jeden im vyšiel v 54. minúte. Hohmann prihral v plnej rýchlosti pred odkrytú bránku Hickmottovi a ten sa nemohol pomýliť - 5:3.

V závere ešte hrali Podtatranci presilovku, odvolali aj brankára, no v šestici proti štyrom sa im už duel nepodarilo zdramatizovať.

Hlasy po zápase

Dan Ceman, tréner Banskej Bystrice: Čo sa týka začiatku zápasu, začali sme veľmi dobre. I keď je tých duelov teraz veľa v rade za sebou a chlapci sú unavení, tak to nebolo na ľade vidno. Prvú tretinu sme odohrali v nasadení, no mrzia nás nevyužité presilovky. Dokonca sme počas nej aj jeden gól inkasovali. Nepomohlo nám, že v tretej tretine diváci pískali počas našej početnej výhody, hoci ju máme najlepšiu v lige. Občas sú aj také dni, kedy sa nemusí v presilovke dariť. Hráči robili všetko čo majú, no aj Poprad hral dobre oslabenia. Musíme popracovať na tom, čo nám dnes nešlo, avšak sme spokojní s tromi bodmi. Hrali sme celkovo dobre. Brankár Beskorowany nahradil v druhej tretine zraneného Melicherčíka a nechytal sprvu v pohode, no v tretej tretine to už bolo z jeho strany v poriadku.



Peter Mikula, tréner Popradu: Keď prídete do Bystrice, tak musíte z minima vyťažiť maximum. To sme my dnes nevyužili. Rozhodlo aj to, že keď už sme sa dotiahli z pohľadu výsledku z našej strany z 1:3 na 3:3, tak sme hneď inkasovali gól na 3:4. Dopustili sme sa tam závažných vecí, ktoré by sa takémuto mužstvu nemali stávať. Štyria piati hráči ešte nie sú v ideálnej forme a ďalší štyria piati zostali doma, aby sa doliečili. Neprišli sme v plnej sile na ľad majstra. Cez to všetko domáci išli túžobnejšie za víťazstvom, premieňali šance a preto sme nemohli zápas dostať aspoň do predĺženia. Nám chýbali sily, väčšia vôľa.

Štatistika HC iClinic Banská Bystrica – HK Poprad 5:3 (3:1, 1:2, 1:0) Góly: 4. Hickmott (Hohmann, Jääaskeläinen), 11. M. Bartánus (Fafrák, Bubela), 13. Jääaskeläinen (Hohmann, Southorn), 35. Jääaskeläinen (Zigo, Hohmann), 54. Hickmott (Hohmann, Mihálik) – 8. P. Svitana (Handlovský, D. Brejčák), 25. Larkin (D. Brejčák, Rób. Huna), 34. Réway (Lapšanský). Rozhodovali: Kalina, Kókai - Kis-Király, L. Beniač, vylúčení: 7:7, navyše: Réway (Poprad) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky a oslabenia: 0:1, 2 586 divákov. Banská Bystrica: Melicherčík (21. Beskorowany)- V. Mihálik, Southorn, Cardwell, Ďatelinka, J. Brejčák, Owens, Maier - Hohmann, Hickmott, Jääskeläinen - Stupka,Mlynarovič, Kriška - Fafrák, Bubela, Bartánus - L. Lunter, Gabor, Kabáč Poprad: Vošvrda - Larkin, Dalhuisen, D. Brejčák, L. Kozák, Martin Chovan, Kramár - Lapšanský, Jacobs, Handlovský - P. Svitana, Zagrapan, S. Takáč - Matúš Paločko Réway, Matej Paločko -Kundrík, Róbert Huna, Richard Huna.