Rodičov zaskočila povinná karanténa ich detí po návrate z krajín s koronavírusom

Usmernenie si školy vysvetlili po svojom.

2. mar 2020 o 17:13 Mária Šimoňáková

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V pondelok sa začali jarné prázdniny pre školákov a študentov z východného Slovenska.

Viaceré rodiny sa chystajú stráviť ich v zahraničí.

Niektorí rodičia školopovinných detí však ostali nemilo prekvapení oznamom, ktorý sa objavil na stránkach stredných škôl v Spišskej Novej Vsi, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK).

Ak vycestujú do krajín, kde bol potvrdený koronavírus, musia po návrate svoje deti ponechať v domácej karanténe po dobu dvoch týždňov.

Na stránke Gymnázia na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi je uverejnené upozornenie v súvislosti s výskytom koronavírusu.

Ide o upozornenie, ktoré adresuje vedenie školy rodičom. Ako je uvedené, vychádza z pokynu KSK.

Po návrate zo zahraničia dva týždne v karanténe

„Pokiaľ vycestujete počas jarných prázdnin so svojimi deťmi do krajiny, v ktorej boli zaznamenané ochorenia spôsobené koronavírusom, musíte po návrate nechať vaše dieťa 2 týždne v izolácii,“ uvádza sa v upozornení.

V závere škola žiada rodičov, aby z dôvodu ochrany zdravia zvážili vycestovanie.

Upozornenie na stránku školy zavesilo aj vedenie Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi.

„Náš zriaďovateľ, teda KSK, zareagoval na situáciu, ktorá je momentálne aj v Európe. Došiel nám prípis, ktorý nám priamo ukladá niektoré povinnosti v súvislosti s koronavírusom, tak sme sa tým zaoberali aj na mimoriadnej pedagogickej rade, kde sme všetky odporúčania preniesli na triednych učiteľov a tí následne na svojich žiakov,“ informoval riaditeľ Gymnázia na Školskej ulici Jozef Kačenga.

Ako uviedol, škola má informácie, že viacero žiakov, ale aj zamestnancov školy vycestuje počas jarných prázdnin do zahraničia, možno aj do rizikových oblastí.

„Preto sme si stanovili pravidlá pri návrate, aby sme zmapovali účasť žiakov a zamestnancov v rizikových oblastiach a vedeli zareagovať,“ doplnil.

Po prázdninách urobia učitelia monitoring

Podľa Kačengu sa priamy pokyn z KSK týka vymedzenia dovolenky pre zamestnancov a v ďalších pokynoch je to aj odporúčanie týkajúce sa aj žiakov.

„Koronavírus si nevyberá, či napadne učiteľa alebo žiaka," zamyslel sa riaditeľ.

„V piatok 6. marca majú triedni učitelia povinnosť celú situáciu zanalyzovať, predebatovať s rodičmi a dotknutými žiakmi a v prípade, že oblasť, z ktorej sa žiak vrátil, bude vyhlásená za rizikovú, priamo triedny učiteľ nariadi žiakovi 2-týždňovú karanténu. Teda povinnosť ostať doma,“ vysvetlil riaditeľ gymnázia.

Na otázku, ako sa k tomuto oznamu majú stavať rodičia, Kačenga odpovedal: „Samozrejme, to neznamená, že 6. marca po návrate z dotknutej oblasti musí každé dieťa ostať doma. Musí to odkonzultovať s učiteľom. Ak by tam bol náznak nejakého podozrenia, tak v tom prípade je tá karanténa namieste. Ak sa vráti z oblasti, ktorá nebola zasiahnutá, automaticky nastupuje do práce a do školy. A ja by som bol rád, keby to žiaci nezneužívali, aby to brali ako ochranné opatrenie, ktoré má absolútne odporúčací charakter, nie striktný zákaz.“

Študentka sa vrátila z Talianska, je zdravá

Škola uplynulý týždeň riešila aj prípad jednej študentky, ktorá sa vrátila z pobytu v Taliansku.