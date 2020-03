Koronavírus zatiaľ hokejový šampionát na Spiši neohrozil

Šéfka organizačného výboru: Ideme podľa plánu.

4. mar 2020 o 0:00 Patrik Fotta

Riaditeľka Organizačného výboru MS18 A. Büdi uviedla, že o konaní šampionátu sa má rozhodnúť do 15. marca.(Zdroj: TASR)

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov, ktoré sú na programe 13. – 19. apríla v Spišskej Novej Vsi sa zatiaľ pre riziko zo šírenia koronavírusu nebudú rušiť.

Korzáru to potvrdila riaditeľka organizačného výboru MS18 Aneta Büdi.

Zároveň však uviedla, že v prípade výskytu nebezpečného vírusu na území Slovenska sa budú riadiť podľa pokynov krízového štábu, resp. hlavného hygienika.

Záverečné slovo bude mať Medzinárodná hokejová federácia (IIHF), ktorá by mala definitívne o konaní šampionátu rozhodnúť do 15. marca.

Rada IIHF už v pondelok kvôli koronavírusu zrušila MS do 18 rokov v štyroch kategóriách, ktoré sa mali konať v marci v Estónsku, Bulharsku, Turecku a Luxembursku.

Rozhodnúť majú do 15. marca

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov má v rámci I. divíze MS o postup medzi elitu zabojovať proti Japonsku, Nórsku, Francúzsku, Dánsku a Kazachstanu.

„Ideme zatiaľ podľa plánu a všetky prípravy zatiaľ prebiehajú v plnom nasadení tak, ako keby sa nič nedialo. Samozrejme aj s opatreniami, ktoré súvisia s koronavírusom. S IIHF komunikujeme na dennej báze a sledujeme všetky nariadenia aj od Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá je v priamom kontakte s vedením IIHF,“ povedala riaditeľka Organizačného výboru MS18 Aneta Büdi.

Definitívne rozhodnutie, či sa svetový šampionát hokejistov do 18 rokov v Spišskej Novej Vsi uskutoční by malo padnúť v najbližších dvoch týždňoch.

„Z vyjadrení riaditeľa IIHF Reného Fasela vieme, že verdikt by mal byť známy do 15. marca. To sa netýka len MS na Slovensku, ale aj ďalších šampionátov,“ uviedla Büdi.

Pracujú na zvýšenej bezpečnosti

Ďalším faktorom, ktorý môže ovplyvniť organizáciu mládežníckych MS je výskyt šíriaceho sa vírusu na území Slovenska.

„Ak by sa koronavírus u nás potvrdil, v tom prípade by krízový štáb alebo hlavný hygienik mohol mať rozhodujúce slovo v súvislosti s organizáciou šampionátu. Zatiaľ nemáme konkrétne informácie, ale z pohľadu divákov aj účastníkov MS sa snažíme zabezpečiť zvýšenú bezpečnosť v súvislosti so spomínaným vírusom.“

Hoci Slováci majú v I. divízii skupiny A aj reprezentantov Japonska, väčšie obavy má šéfka organizačného výboru zo šírenia vírusu z Európy.

„Väčším rizikom je pre nás Taliansko, hoci ich v skupine nemáme. Sú tam však Francúzi, Dáni a Nóri. Kazachstan zatiaľ nehlásil výskyt koronavírusu. Veľa bude záležať aj od situácie v okolitých krajinách. Predpokladám, že ak k zrušeniu MS dôjde, bude to najmä centrálne zo strany IIHF. Až potom by sme sa dozvedeli viac o prípadných náhradných termínoch a ďalšom postupe.“