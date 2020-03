Spišiaci chcú využiť životnú šancu. V meste cítia obrovskú podporu

Vo štvrťfinále play-off si na favorizované Topoľčany trúfajú.

4. mar 2020 o 0:00 Róbert Andrejov

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Slovenská hokejová liga má pred sebou záverečnú pasáž sezóny. Po základnej a nadstavbovej časti prichádza na rad vyraďovacia, do ktorej sa prebojovalo osem najlepších mužstiev.

Ani jediný východoslovenský zástupca v súťaži HK Spišská Nová Ves nebude v play-off chýbať. Vo štvrťfinálovej sérii narazí na Topoľčany, nad ktorými dokázali v tomto ročníku zo šiestich duelov zvíťaziť až štyrikrát.

Aj keď sa zvykne hovoriť, že play-off je nová súťaž, zverenci kormidelníka Richarda Rapáča by radi na priaznivú bilanciu zo vzájomných súbojov radi nadviazali aj v najbližších dňoch.

Niečo také sa nedeje ani v Rumunsku

V nadstavbovej skupine o 1. až 6. miesto síce Spišiaci obsadili poslednú priečku, avšak do záverečného kola boli v hre o štvrtú pozíciu, ktorá bola ich vytúženým cieľom.

„Chceli sme play-off začínať doma, pretože to prináša obrovskú výhodu. Bohužiaľ, pokazili sme si to v Dubnici, kde sme prehrali 0:1, no zahodili sme množstvo šancí a neboli schopní skórovať. Pravdepodobne tento zápas rozhodol o tom, že sme skončili až šiesti,“ rozhovoril sa Richard Rapáč.

Dramatické bolo posledné kolo nadstavby, v ktorej hrali Skalica, Dubnica a Spišská Nová Ves o čo najlepšiu východiskovú pozíciu do play-off.