Brejčák: Slovan od druhej tretiny pôsobil rezignovane

Verí, že atmosféra na derby bude lepšia ako naposledy v Košiciach.

4. mar 2020 o 18:58 Patrik Fotta

POPRAD. Hokejisti HK Poprad sa v nadstavbovej časti Tipsport ligy po troch prehrách dočkali víťazstva.

Zverenci trénera Mikulu si na svojom ľade vychutnali Slovan, ktorý zdolali vysoko 5:0 a Bratislavčanom uštedrili už štvrtú prehru v rade.

Kamzíkom patrí štvrtá priečka a na tretie Košice, s ktorými sa stretnú v piatok vo východniarskom derby, strácajú 10 bodov.

Výhra im padla vhod

Proti Slovanu nezačali Popradčania ideálne, keď súperovi dovolili dostať sa do tempa viacerými presilovkami.

„Hrali sme dosť nedisciplinovane, ale dôležité bolo, že sa nám podarilo ustáť oslabenie o dvoch hráčov. Tam sa to celé zlomilo a následne sme v zápase dominovali až na kratšie úseky, kedy sa hostia dostali k tlaku pred našou bránou. Stretnutie sme ale mali pod kontrolou a napokon aj výsledok hovorí za všetko,“ povedal popradský obranca Daniel Brejčák.

Víťazstvo proti Slovanu berie 33-ročný bek ako proti každému inému súperovi.

„Dôležitejšie je, že sme po troch prehrách dokázali zvíťaziť, určite nám to padlo vhod. Ľudia boli spokojní, o čom svedčí fantastická kulisa. Výhru by som nepreceňoval, keďže momentálne sa ešte nehrá play-off, ale len o umiestnenie. Ak sa stretneme v ďalšej fáze, bude to iný Slovan. Mal som pocit, že od druhej tretiny pôsobili rezignovane,“ uviedol Brejčák.

Popradčania zažili počas sezóny výmenu na trénerskom poste, ktorá zatiaľ prináša úspech.

„Po príchode trénera Mikulu sa všetko dostalo na správnu mieru. Je to kouč, ktorý má veľký rešpekt a zároveň aj my hráči sme si v hlavách správne poupratovali. Máme dostatočne široký káder a ja pevne verím, že to pre nás bude pekná sezóna.“

Musia už šliapať ako hodinky

Cieľom popradských hokejistov je udržať si štvrtú priečku, ktorá im zaručí výhodu domáceho ľadu v prvom kole play-off.

„Je to veľká výhoda začínať play-off doma. Dôležitejší je ale pre nás momentálne herný prejav. Samozrejme ak budeme hrať dobre a výsledky sa dostavia, ešte sa pokúsime prebojovať na tretie miesto,“ povedal Brejčák.

Na piatkový derby zápas proti Košiciam sa teší najmä kvôli skvelej diváckej kulise.

„Verím, že tak ako na Slovan príde veľa ľudí aj na Košice, keďže je to derby. Naposledy, keď sme hrali v Košiciach si pamätám, že atmosféra nebola taká, akú by som si predstavoval. Samotný zápas vidím 50 na 50, vyhrať môžu obe mužstvá. Vieme, že momentálne majú kolísavé výsledky, ale káder majú kvalitný. Keďže my hráme doma verím, že potvrdíme dobrý výsledok zo zápasu proti Slovanu. Musíme už šliapať ako hodinky, keďže play-off je za dverami,“ skonštatoval Brejčák.