Púť popradských futbalistov v pohári sa skončila vo štvrťfinále

Nestačili na Dunajskú Stredu.

4. mar 2020 o 20:45 (aktualizované 4. mar 2020 o 22:17) TASR

DUNAJSKÁ STREDA, POPRAD. Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda skompletizovali kvarteto semifinalistov Slovenského pohára.

V záverečnom stretnutí stredajšieho štvrťfinále Slovnaft Cupu 2019/2020 zdolali na vlastnom štadióne druholigový FK Poprad 2:0.

Priebeh stretnutia

Prvá zmena v domácom mužstve musela prísť ešte pred úvodným hvizdom, pôvodný kapitán Zsolt Kalmár sa pri rozcvičke zranil a nemohol nastúpiť.

O prvý rozruch v šestnástke hostí sa postaral Balič, jeho strelu obrana zblokovala, následne strelu Divkoviča zlikvidoval Malec.

V úvode sa zranil aj Šimič, vystriedal ho Kružliak.

Súvisiaci článok Športová streda na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte

Najväčšia šanca domácich prišla v 27. minúte, keď strelu vyslal Fábry a tesne minul Malecovu bránku.

Ďalšia pekná akcia prišla v 29. minúte, Divkovič poslal prihrávku na Ramireza, ktorý postupoval na bránku z pravej strany, jeho strela preletela tesne nad.

V 30. minúte bol ku gólu blízko DAC, tečovaná strela Vidu skončila na ľavej žrdi. V 33. minúte DAC išiel do vedenia, na center Divkoviča si nabehol Ramirez a hlavou umiestnil loptu do siete - 1:0.

Po chybe Baliča v 38. minúte sa dostal do šance Slebodník, ale jeho strelu Száraz zneškodnil.

Do vyloženej šance sa dostal v 42. minúte Divkovič, strelu z ľavej strany však Malec pokryl.

Hostia začali druhý polčas obrovskou šancou, tečovanú strelu Acostu musel vyraziť Száraz.

V 51. minúte mohol zvýšiť stav Ramirez, po centri hlavičkoval do Malecových rúk.

O minútu neskôr Vidovu strelu musel vyraziť popradský brankár.

V 57. minúte domáci zvýšili vedenie, na dlhý center si nabehol Balič, ktorý nedal Malecovi šancu - 2:0.

V 63. minúte bol blízko ku gólu Horváth, ktorý nebezpečne hlavičkoval na bránku, ale obranca domácich loptu odvrátil.

Z následného útoku Ramirez postupoval na bránku, ale strelu chytil Malec.

V 71. minúte prišla ďalšia veľká šanca Dunajskej Stredy, Baličovu prihrávku poslal na bránku Kružliak, ale Malec bravúrne zasiahol.

O ďalšiu šancu sa postaral Schäfer, ktorý na pravej strane z ostrého uhla trafil pravú žrď.

V 82. minúte sa zaskvel brankár Száraz, ktorý vyrazil Gallovičovu strelu.

Hlasy trénerov

Hélder Cristóvao, tréner Dunajskej Stredy: "Zaslúžili sme si vyhrať, boli sme lepší. Bol to druhý zápas na domácom ihrisku, chceli sme potešiť fanúšikov. V úvode sme potrebovali čas, potom sme si dokázali vytvárať šance. Treba pochváliť hostí, majú mladé mužstvo, prišli hrať futbal. V druhom polčase sme pridali ďalší gól, ale niektoré veci ešte musíme zlepšiť. Zaslúžene sme vyhrali a postúpili. Po prvom jarnom víťazstve sme veľmi šťastní."

Jaroslav Belejčák, tréner Popradu: "Prehrali sme zaslúžene. V prvom polčase sme toho ukázali málo. Do 30. minúty to bolo z oboch strán nervózne, po góle domáci ukázali svoju silu, dokázali podržať loptu. V druhom polčase to bolo z našej strany lepšie, dali sme do hry aj dvoch dorastencov. Kvalita bola na strane DAC, to treba uznať. Blahoželám Dunajskej Strede k postupu."

Štatistika FC DAC 1904 Dunajská Streda - FK Poprad 2:0 (1:0) Góly: 33. Ramirez, 57. Balič. Rozhodovali: Marhefka - Tomčík, Vitko, ŽK: Davis - Horváth, 5968 divákov DAC: Száraz - Blackman, Šimič (11. Kružliak), Beskorovajnyj, Davis - Balič, Vida (76. Bednár), Schäfer - Fábry, Ramirez, Divkovič Poprad: Malec - Jančak, Zekucia, Horváth, Kukoľ - Kanu (61. Luterán), Gallovič, Matallana - Slebodník, Andrič (46. Olejník), Acosta