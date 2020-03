Spišiačka pozná aj život v Ázii: Kórejským ženám nezávidím

Na Ázijčanoch obdivuje ich obchodného ducha.

7. mar 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

SPIŠSKÉ PODHRADIE. Dominiku Sakmárovú zo Spišského Podhradia pozná Slovensko hlavne ako folkloristku.

S Rusínskym triom prostredníctvom relácie Zem spieva spopularizovali rusínke piesne a ich kultúru, vo folklórnej skupine Pirečko sa okrem spievania a tancovania venuje aj šitiu a vyšívaniu krojov či zbierania archívnych materiálov najmä z mikroregiónu Levočských vrchov.

Silný vzťah k Slovensku jej však nikdy nebránil, aby si zamilovala aj úplne odlišnú ázijskú kultúru.

Od nuly

Začalo sa to ešte v študentských časoch, keď si ako študijný odbor na Karlovej univerzite v Prahe vybrala sinológiu – odbor, ktorý sa venuje jazyku, dejinám a kultúre Číny.

Ako sama povedala, voľba tohto študijného odboru bola náhoda a dovtedy k tejto krajine neprechovávala prakticky žiaden vzťah.

„To bolo preto, že všetci spolužiaci chceli ísť na právo a medicínu, tak ja som hľadala niečo úplne iné a toto mi padlo do oka,” vysvetľuje Domnika, ako jej napadlo študovať práve čínske reálie.

Naučiť sa ich jazyk však spočiatku nebolo jednoduché.

„Ja som začínala úplne od nuly. Učenie znakov sa samozrejme dá zvládnuť. No pravdou je, že prvý rok štúdia sa nepamätám na slnko, pretože som vychádzala z internátu ešte potme, vracala som sa už potme, akže to bolo celkom náročné. Ale potom to už išlo,” opisuje prvý stret s dovtedy nepoznaným svetom.

Folklór zabalený v kufri

Štúdium sinológie sa však nenieslo len v teoretickej rovine. Počas neho sa rátalo aj s pobytom v zahraničí, aby si študenti kultúru a jazyk zažili na vlastnej koži.

Vtedy začala Dominika podnikať prvé cesty do ázijských krajín.