Popradčania po Košičanoch zdolali aj Trenčín

Uspeli už v treťom dueli za sebou.

8. mar 2020 o 19:46 (aktualizované 8. mar 2020 o 20:26) TASR

POPRAD. Hokejisti HK Poprad vyhrali v nadstavbovom 7. kole v skupine o 1.-6. miesto nad HK Dukla Trenčín 3:0.

Poprad uspel v treťom dueli za sebou.

Priebeh stretnutia

V Poprade sa od úvodu hralo bez tempa a nasadenia. Veľké šance zahodili Takáč a po ňom aj Svitana.

Do vedenia šli domáci gólom do šatne v 20. minúte. Mercier posunul puk do jazdy Lapšanskému a ten sa bekhendom nemýlil 1:0.

Aj druhú tretinu začali lepšie domáci. Veľkú príležitosť nepremenil po Svitanovej prihrávke Bjalončík.

O chvíľu však Popradčania predsa len odskočili na rozdiel dvoch gólov. Z prihrávky Svitanu ťažil Réway, Tomek nemal šancu zasiahnuť.

"Vojaci" z Trenčína si ani v prostrednej časti hry nevypracovali gólovú šancu. Brankár "kamzíkov" bol prakticky bez práce.

Jalový výkon hostí pokračoval aj v tretej tretine. Domáci kontrolovali hru a Trenčanov k ničomu nepúšťali.

Pri náznaku platonického tlaku "vojakov" si vzala popradská lavička oddychový čas.

V závere si nervy na uzde neudržal Mikyska, ktorý navyše inkasoval aj 10-minútový osobný trest.

V presilovke Popradu najprv Vošvrda vychytal trenčiansku dvadsaťdvojku a z protiútoku poistil víťazstvo "kamzíkov" utešenou strelou Zagrapan.

Brankár Popradu si proti Dukle udržal šieste čisté konto v sezóne.

Hlasy trénerov

Peter Mikula, tréner Popradu: "Prvá tretina bola vlažná a potom sme začali dominovať. Mali sme dobrú medzihru, vyhrávali sme osobné súboje. Tretia tretina bola taká ako v Trenčíne, asi sme sa báli, aby sme to nepokazili ako v Trenčíne, ale dokázali sme to ustáť, Vošvrda nás podržal. Vyhrali sme zaslúžene."



Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Zápas sme totálne pokazili. Prvých desať minút bolo vlažných, Poprad nakopli k výkonu dve presilovky a potom dominovali. Potom som náš tím dlho nevidel tak zle hrať. Prehrávali sme osobné súboje, nevypracovali sme si ani jednu šancu. Tretia tretina mala bojovnosť z našej strany, ale Poprad nepripustil drámu."

Štatistika 7. kolo - A-skupina o 1.-6. miesto: HK Poprad - HK Dukla Trenčín 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Góly: 20. Lapšanský (Mercier), 24. Réway (Svitana), 58. Zagrapan (Mercier). Rozhodovali: Výleta, Fridrich - Smrek, Gegáň, vylúčení: 2:8 na 2 min, navyše Mikyska (Trenčín) 10 min za nešportové správanie sa, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2331 divákov. Poprad: Vošvrda - Larkin, Erving, Chovan, Ulrych, Brejčák, Kozák - Svitana, Réway, Handlovský - Vandas, Zagrapan, Takáč - Lapšanský, Jacobs, Mercier - Matej Paločko, Bjalončík, Matúš Paločko, Trenčín: Tomek - Starosta, McCormack, Brodeur, Stacha, Sládok, Bokroš, Kajínek - Sojčík, Mikyska, Valach - Hecl, Paukovček, Sádecký - Hlinka, Špirko, Bartovič - Krajč, Švec, Ferényi

Tabuľka po 7. kole nadstavbovej časti Skupina o 1. - 6. miesto: 1. Banská Bystrica 55 32 10 4 9 180:109 120 2. Slovan Bratislava 55 29 8 5 13 191:118 108 3. Košice 55 28 9 4 14 163:114 106 4. Poprad 55 28 5 5 17 170:131 99 5. Dukla Trenčín 55 26 5 5 19 167:139 93 6. Zvolen 55 29 0 4 22 186:152 91 Skupina o 7. - 12. miesto: 7. Michalovce 55 20 5 8 22 152:157 78 8. Nitra 55 21 3 8 23 149:157 77 ---------------------------------------------- 9. Miškovec 55 20 7 3 25 148:158 77 10. MAC Újbuda 55 18 2 5 30 158:201 63 11. Nové Zámky 55 13 6 7 29 142:187 58 12. Detva 55 16 3 2 34 131:206 56