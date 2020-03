Niektorým ľuďom už z koronavírusu hrabe, vraví basketbalista Baldovský

Ochorenie vníma ako bežnú chrípku.

13. mar 2020 o 0:00 Patrik Fotta

SPIŠSKÁ NOVÁ VES/SVIT. Po najvyššej hokejovej súťaži končí sezóna predčasne aj v basketbalovej lige mužov (SBL).

Vo štvrtok o tom rozhodlo vedenie ligy so zástupcami klubov.

Tímy z východu – Iskra Svit a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves vnímajú rozhodnutie ako pochopiteľné vzhľadom na celkový vývoj situácie súvisiaci so šírením koronavírusu.

Vedenie Svitu aj Spišskej Novej Vsi verí, že ekonomické dôsledky by nemali byť pre kluby likvidačné a do nasledujúcej sezóny sa prihlásia všetci účastníci.

Uvažovali nad zhustením programu

Súvisiaci článok Basketbalovú ligu nedohrajú, sezónu ukončili Čítajte

Donedávna kluby s možnosťou ukončenia sezóny veľmi nepočítali a brali ju len ako najkrajnejšiu možnosť.

„Pred dvoma týždňami sme si takýto scenár nepripúšťali. Nastali však praktické problémy, ako uzavreté športoviská a podobne. Situácia si zrejme vyžiada aj ďalšie predĺženie obmedzenia športových podujatí, takže išlo o logický krok. Hráči vypadnú z tréningového procesu na dlhšiu dobu a ďalší problém je, ak by sa malo hrať bez divákov, nemalo by to zmysel. To boli hlavné dôvody, kvôli ktorým sme dospeli, hoci veľmi neradi, k zrušeniu súťaže,“ povedal prezident klubu Iskra Svit Ján Drobný.

Ešte pred tým, než bola na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia, pripadali do úvahy rôzne alternatívy z hľadiska zmeny zápasového kalendára.