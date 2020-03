V Markušovciach sa pustili do šitia rúšok, obyvateľom obce ich budú rozdávať

Ľudí prichádzajúcich zo zahraničia kontrolujú.

17. mar 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

MARKUŠOVCE. Niektoré obce a mestá v súvislosti so šírením koronavírusu prijímajú opatrenia aj nad rámec odporúčaní Ústredného krízového štábu.

Aj v Markušovciach v Spišskonovoveskom okrese sa pustili do väčšej kontroly ľudí, prichádzajúcich zo zahraničia. Tých skontrolovali ešte pred víkendom.

V pondelok poobede spustili šitie ochranných rúšok, ktorých je akútny nedostatok.

Tie dostanú prioritne ľudia, ktorí si pôjdu pre sociálne dávky na poštu v obci.

Ako nám povedal starosta obce Marek Virág (nezávislý), v pondelok dopoludnia do obce priviezol látky, nite a ihly, gumičky, všetko potrebné pre šitie rúšok. Priviezli aj hygienické a dezinfekčné prostriedky.

Skontrolovali ľudí prichádzajúcich zo zahraničia

Ešte pred víkendom začali v Markušovciach so zvýšenou kontrolou.

„Urobili sme si taký monitoring, koľko ľudí je v zahraničí, ktorí tam odišli za prácou. Spočítali sme to, ide o nejakých 87 obyvateľov našej obce, prevažne pracujúcich v Českej republike. Tých, čo sa už vrátili, sme upozornili na nutnosť domácej karantény. Zapísali sme si meno, čas príchodu a odkiaľ prišli, aby sme mali presnú evidenciu,“ vyratúva opatrenia v častiach obce, kde bývajú Rómovia.

Pracovníci obce všetkých skontrolovali ešte pred vstupom domov. Kontroly majú aj počas noci.

„Niektorí sa môžu vrátiť aj v nočných hodinách, tak nechceme, aby niekto prišiel a nevedeli sme o tom. Naši pracovníci kontrolujú aj to, či ľudia dodržiavajú domácu karanténu a nevychádzajú vonku. Sprísnili sme aj kontroly pri návštevách. Ľudí, ktorí sem prišli z iných obcí, sme jednoducho nepustili,“ priblížil starosta.

Materiál na rúška už do obce doviezli

Ten zháňal materiál na rúška na viacerých miestach.

„Podarilo sa nám zohnať látku na rúška, 100-percentnú bavlnu. Už máme aj päť či šesť žien, ktoré ich budú šiť. Materiál máme na nejakých 30-tisíc kusov. V obci máme momentálne niečo vyše 4 500 obyvateľov. Rúška budeme dávať zadarmo. Prioritne ľuďom, ktorí sú v službe, potom starším, chorým, deťom a ostatným. Urobíme si zoznam tak, aby nikto nezneužil situáciu a nevzal si viac rúšok, ako potrebuje,“ zdôraznil starosta.

Do obce nakúpili aj mydlá, pracie prostriedky či lieh na ochranu a dezinfekciu.

Podľa Virága, Rómovia počúvajú príkazy aj odporúčania a snažia sa ich dodržiavať.

V potravinách, ktoré sú v osade, je zákaz vstupu bez ochrany tváre a dovnútra púšťajú iba po jednom.

„Ešte síce nevieme, aký postup zvolí štát pri vyplácaní dávok, u nás však určite rúška dostanú ľudia, ktorí si pôjdu po dávky,“ uviedol starosta.

Obáva sa nasledujúcich dní.

„Naši ľudia zvyknú po vyplatení dávok chodiť na nákupy do nákupných centier. Chodia tam celé rodiny, plné autá. Možno by pomohli väčšie kompetencie pre políciu či pre nás, aby sme to mohli odkontrolovať. Aby do potravín odišli po jednom, maximálne dvaja a neťahali tam celé rodiny. To by situácii nepomohlo. Som rád, že dosluhujúca vláda robí také opatrenia, aké robí, sú dobré. Verím, že aj tá nová vláda bude v tom pokračovať. Musíme sa zomknúť, ide o zdravie a životy nás všetkých,“ zdôraznil markušovský starosta.

Ako dodal, obchody ako galantérie, kde si ľudia môžu nakúpiť materiál na rúška, by mohli mať otvorené. Práve pre tých, ktorí sa rozhodli ušiť si rúška aj doma.

Pripravujú opatrenia

„Aktuálne pripravujeme opatrenia pre vydávanie sociálnych dávok a dôchodkov v spolupráci s ministerstvom dopravy, ministerstvom sociálnych vecí a rodiny, Ústredným krízovým štábom, regulačným úradom a ďalšími,“ informovala hovorkyňa Slovenskej pošty (SP) Eva Rovenská.

Popri doterajších opatreniach, ktoré doposiaľ SP na svojich pobočkách zaviedla, v pondelok pribudli ďalšie.

Na poštu je možné vstupovať len jednotlivo, postupne a iba s použitím rúška, šálu či šatky.

Ako SP zverejnila na svojom FB profile, vyzýva ľudí, ktorí sú v domácej karanténe, aby si svoje dvere označili nápisom karanténa.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.