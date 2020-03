V Spišskom divadle napriek preventívnym odporúčaniam skúšali novú hru

Zamestnanci divadla sa proti tomu postavili, podporil ich aj premiér.

17. mar 2020

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. I napriek tomu, že v republike platia obmedzenia v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu a všetky kultúrne zariadenia sú zatvorené, herci Spišského divadla i v týchto dňoch nacvičujú novú hru Oneskorená návšteva.

Herecký súbor sa cez víkend proti tomu postavil na sociálnych sieťach.

Podporil ich aj premiér SR Peter Pellegrini.

„Keď sme zakázali predstavenia, tak sme ich zakázali nielen kvôli divákom, ale aj kvôli tomu, aby sa zbytočne nenakazili herci. Im odporúčam naozaj sa nezúčastňovať skúšok, pretože sa zbytočne vystavujú riziku nákazy. Si myslím, že divadlo strpí dvojtýždňovú prestávku,“ povedal premiér Peter Pellegrini.

Aj v utorok ráno prišli herci a iní technickí pracovníci divadla do svojho zamestnania.

Hoci všetci ich kolegovia z iných divadiel ostávajú doma a nepracujú, neskúšajú.

Na skúške je asi 20 ľudí

„Sme si to nevybrali sami. Máme taký pokyn od vedenia. Máme rúška. Musíme byť v práci, či chceme či nechceme. Je to dosť napäté. Je to také nijaké. Keď herci nacvičujú v rúškach, je to dosť komické. Nemá to význam ani pre mňa, poriadne tých hercov ani nerozumieť. Oni sami tvrdia, že to nemá zmysel. Chodíme pravidelne, tuším len víkend sme mali voľný. Inak pracujeme normálne od pondelka do piatka. Bolo nám povedané, že keď dodržiavame tie rúška a hygienické zásady, je to v poriadku. Ostatné divadlá sú pozatvárané, sme asi jediní. Režisér je na našej strane. Je zásadne proti tomu,“ zdôraznil zvukár Milan Merta.

Verí, že ich vedenie divadla pošle domov.

Počas skúšky je ich na javisku 11 až 12, prevažne hercov.

V divadle je spolu v priemere 20 ľudí.

Nikto nevie, kto sa s kým a kedy stretol.

Hoci používajú rúška, obavy tu sú.

„Čo máme urobiť? Vraj to neporušuje zákon ani Zákonník práce. Hercom nie je veľmi rozumieť kvôli rúškam. Sú zatvorené divadlá a neviem, prečo my skúšame,“ poznamenal Martin Kermiet, technický pracovník divadla.

Apelujú na župu

So situáciou je nespokojná aj herečka SD Mária Göregová.

„Podľa nás naša práca dnes, pokiaľ nemáme divákov, nemá význam. Pán riaditeľ nás núti chodiť do práce pod vyhrážaním sa, že bude robiť nejaké sankcie. To nemá význam. Ak máme robiť na javisku s polovicou zahalenej tváre, nemôžeme dodržiavať odstupy, my sa dotýkame jeden druhého, ako máme robiť na sto percent? Podľa nás je to zlyhanie jedného ľudského normálneho úsudku. On nám zariadil, že máme rúška a my máme pokračovať v našej práci. Čo sme sa rozprávali s kolegami z iných divadiel, všetci prerušili skúšobné obdobie. Chcem im poďakovať za podporu, ktorú nám prejavili na sociálnych sieťach,“ zdôraznila.

„Apelujem na vyšší územný celok, môžeme si to vydiskutovať aj so štatutármi aj s nimi. Odmietame teraz chodiť do práce v tomto ťažkom období. Zriaďovateľ má posledné slovo, ako konať,“ povedal Jozef Novysedlák, herec SD.

Poľský režisér pripravovanej inscenácie Tomasz Gawron sa stotožňuje so zamestnancami divadla.

„Táto situácia je pre všetkých veľmi ťažká. Vôbec by sme sa nemali stretávať v divadle. Nevidím v tom žiadny zmysel. Je to absurdné. Premiéru aj tak ľuďom neodohráme,“ zdôraznil režisér.

Riaditeľ: Situáciu som vyhodnotil v pohode

Podľa slov riaditeľa SD Emila Spišáka, až do piatka 13. marca nemali informácie o výskyte koronavírusu na území mesta Spišská Nová Ves.

„Bol som v pravidelnom kontakte so zástupcami súboru a neboli mi avizované žiadne problémy v súvislosti so skúškami. Až v pondelok som sa na statuse na FB dozvedel, že naše divadlo nejako porušuje zákon. Kontaktoval som odbor kultúry KSK a bolo mi povedané, že ak skúša kolektív piatich hercov a sú dodržané hygienické pokyny, že sa môže skúšať. Som vyhodnotil situáciu, ako som vyhodnotil. A ja si myslím, že som ju vyhodnotil absolútne v pohode,“ uviedol riaditeľ SD.

V utorok sa po zasadaní krízového štábu SD situácia zmenila.

Riaditeľ plánované skúšky zrušil.

Herci a zamestnanci divadla ostávajú doma do odvolania.

Opatrenia župy

V súvislosti s novým koronavírusom prijal Košický samosprávny kraj viacero preventívnych opatrení.

Od utorka 10. marca sú zatvorené všetky kultúrne zariadenia, ktorých zriaďovateľom je župa.

Medzi odporúčaniami, ktoré je nevyhnuté dodržiavať, boli aj pokyny týkajúce sa prísneho režimu v oblasti hygienických opatrení.

„Zamestnanci divadla, ktorí nemôžu vykonávať svoju prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, sa môžu so zamestnávateľom dohodnúť na práci z domu, pričom im pripadá náhrada mzdy v sume ich priemerného zárobku," uviedla hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

„Úrad Košického samosprávneho kraja sa snaží zabezpečiť funkčnosť prijímaných opatrení, tak, aby sme čo najlepšie zamedzili šíreniu nového koronavírusu. Porušením týchto pokynov sa kraj bude zaoberať," dodala.

