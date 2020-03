V Rudňanoch ľudí z osád púšťali postupne do obce na poštu pre dávky

Vyplácanie bolo pokojné, pomohli hliadky aj polícia.

18. mar 2020 o 14:09 Mária Šimoňáková

KROMPACHY. V stredu začala Slovenská pošta s vyplácaním sociálnych dávok na svojich pobočkách.

Už vopred avizovala viacero opatrení, medzi inými aj potrebu nosenia ochranných rúšok.

Bez ochrany tváre sa do pobočiek nikto nedostal.

Na poštách bol pokoj

V stredu dopoludnia to na pošte v meste Krompachy vyzeralo pokojne. Ľudia prichádzali postupne.

Pred vchodom hliadkovali štyria členovia miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), ktorí dovnútra vpúšťali iba po dvoch - troch ľudí. Jedného ku každému okienku.

"Každý mal na sebe nejaké rúško, šál, alebo šatku. Toho, kto nič nemal, sme poslali preč," povedal Dávid Girga z poriadkovej služby.

Pred krompašskou poštou nechýbala ani hliadka štátnej polície.

Krátko pred obedom, na druhom konci mesta, v priestoroch mestskej polície, vyplácala pracovníčky mestského úradu dávky v rámci osobitného príjemcu.

Aj tu situácia bola pokojná. Ľudia prichádzali k zamrežovanému okienku po jednom. Aj tu asistovali členovia MOPS.

"Prišli sme si pre dávky. Máme aj rúška. Vieme, že sa máme chrániť," povedala Mária Dirová.

Na poštu v neďalekej Kluknave si chodia po dávky aj Rómovia z Richnavy.

Pred poštou hliadkovala štátna polícia, dovnútra púšťali po jednom či dvoch. Ďalší ľudia čakali na druhej strane cesty.

V Rudňanoch ľuďom z osád ušili rúška

V obci Rudňany je v priebehu najbližších dní potrebné vyplatiť sociálne dávky aj stravné poukážky zhruba 880 poberateľom.

Ako zdôraznil starosta obce Rastislav Neuvirth (nez.), ak by sa všetci naraz nahrnuli pred obecný úrad, kde je aj pobočka pošty, bolo by to nezvládnuteľné.

"Preto sme sa ešte na zasadaní krízového štábu dohodli, že zvolíme taktiku postupného púšťania ľudí z osád do obce. Naši členovia MOPS nám v tom pomohli. Boli sme v telefonickom spojení a oni postupne púšťali ľudí do centra obce," uviedol starosta.

Ako potvrdil, Rómovia boli počas prvého dňa vyplácania dávok disciplinovaní, rešpektovali pokyny. Boli vybavení aj ochrannými rúškami.

"Od prvého februára začal v našej obci fungovať sociálny podnik. V rámci neho už päť žien - šičiek šije rúška pre potreby celej obce. Takže aj Rómovia majú rúška. Sociálny podnik založený cez obecnú firmu Rupod aj v tejto situácii má svoje opodstatnenie," zdôraznil Neuvirth.

V stredu si sociálne dávky v Rudňanoch prevzalo 120 ľudí, ďalším 190 boli vydané stravné poukážky.

Vo štvrtok si pre dávky príde ďalších 270 poberateľov, v piatok 290.

"Prvý deň sme zvládli dobre, veríme, že aj tie ostatné dva prebehnú pokojne," dodal starosta Rudnian.

