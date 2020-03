Práce na premostení v Kežmarku spomalila zvýšená hladina a porucha vodovodu

Hotovo by malo byť do konca marca.

19. mar 2020 o 10:23 TASR

KEŽMAROK. Dočasný most v Kežmarku cez rieku Poprad by mal byť hotový v priebehu budúceho týždňa, do prevádzky ho uvedú najneskôr do 31. marca.

Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová.

Stavbu spomalili problémy

S prácami sa začalo pred mesiacom, dôvodom je havarijný stav mostného objektu na ceste I/66.

Ukončenie prác na dočasnom moste bolo pôvodne plánované do 15. marca.

„Dôvod spomalenia je zvýšená hladina rieky pri zakladaní stredovej dočasnej opory, porucha vodovodu pod parkoviskom Lidl a nemožnosť zakladania ľavobrežnej opory," vysvetlila hovorkyňa.

Doprava je podľa Karelovej pokojná a plynulá, boli zrušené obchádzky cez Vysoké Tatry a stále trvajú obchádzkové trasy pre tranzit od Starej Ľubovne cez Prešov.

Tie budú zrušené prevádzkovaním provizórneho premostenia.

„Predbežné náklady na projekty obchádzok, projektovú dokumentáciu provizórneho mosta, statický prepočet, realizáciu cestnej časti, napojenie mosta, prekládky inžinierskych sietí a na dopravné značenie sú na úrovni približne 400 000 eur," uviedla Karelová.

Po jednom moste tam, po druhom späť

Po realizácii provizórneho mosta a jeho skúškach bude doprava presmerovaná tak, že na dočasnom moste bude jednosmerná premávka pre všetky vozidlá v smere Spišská Belá - Poprad.

„Na existujúcom moste bude jednosmerná premávka pre všetky vozidlá v smere Poprad - Spišská Belá," doplnila hovorkyňa s tým, že tento stav bude trvať až do začatia obnovy existujúceho mosta, keď bude mostný objekt pre dopravu úplne uzatvorený.

Vyriešenie obchádzky počas opravy bude súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá by mala byť vyhotovená do piatich mesiacov.

Podľa Karelovej sa s obnovou problémového mosta začne na budúci rok.