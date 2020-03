Spišská katolícka charita zavrela štrnásť stacionárov

Do hospica nie sú povolené návštevy, chýbajú im ľudia, problém je aj s obedmi.

19. mar 2020 o 14:17 TASR

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišská katolícka charita (SpKCH) považuje seniorov za najohrozenejšiu skupinu a hľadá spôsoby, ako im pomôcť v súvislosti so sprísnenými opatreniami pre rozšírenie nákazy novým koronavírusom.

Uviedol to diecézny riaditeľ SpKCH Pavol Vilček.

„Najnáročnejšie je to v hospici, kde máme ľudí, ktorí sú v terminálnom štádiu, a to už ani nie je o liečení, ale skôr o sprevádzaní. Tam je rodina jedna z tých podstatných súčastí a my sme boli nútení rodinným príslušníkom zakázať, aby svojich blízkych navštevovali," priblížil riaditeľ.

Problémy s teplým jedlom aj s osamelosťou

Ďalším problémom sú podľa neho obedy pre seniorov.

Tie sa pôvodne dávali zo školských jedální, ktoré už uzatvorili a dôchodcovia tak ostali bez teplého pokrmu.

Najhoršie sú na tom osamelí seniori.

„Pred týždňom mohli aspoň navštíviť kostol, dostali obed, vyšli na prechádzku a dokonca sa mnohí chodili porozprávať aj do stacionára. Teraz im zavreli všetko. Tam budeme musieť hľadať aj nové spôsoby pomoci týmto ľuďom, ako im byť nablízku," zdôraznil Vilček.

Málo ochranných pomôcok aj zamestnancov

Riaditeľ dodal, že charita sa vyrovnáva aj s nedostatkom rúšok a dezinfekčných prostriedkov.

Situácia je podľa neho náročná, zavreli 14 denných stacionárov a zakázali návštevy v pobytových zariadeniach.

Vznikol aj vážny problém s počtom zamestnancov.

„Mnoho našich opatrovateliek v pobytových zariadeniach poslali lekári do karantény, aby sme chránili spoločnosť. Len sa zabudlo na to, že keď dáme opatrovateľky do karantény, pomaly sa nebude mať kto starať," zhodnotil neľahkú situáciu Vilček.

O charite

Spišská katolícka charita je samostatný právny subjekt Spišskej diecézy, konfederatívne združeným v Slovenskej katolíckej charite.

Pomáha ľuďom, ktorí sa nemôžu sami o seba postarať, či už v dôsledku starnutia, fyzického, duševného hendikepu alebo nepriaznivých sociálnych podmienok.

