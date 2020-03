Prví na Slovensku. Zastupiteľstvo v Gelnici sa konalo cez maily

Primátor Tomaško: Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia.

19. mar 2020 o 18:25 Mária Šimoňáková

GELNICA. Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia. Aby zabezpečili chod mesta a zadosťučinili zákonu, zvolal primátor mesta Gelnica Dušan Tomaško (nezávislý) na štvrtok podvečer mestské zastupiteľstvo.

Hlasovalo sa per rollam, teda cez mail. Stali sa prvou samosprávou, ktorá sa takto rozhodla v situácii, kedy je Slovensko vystavené šíreniu koronavírusu.

Ako Tomaško uviedol, uplynulé dni hľadal možnosti, ako zabezpečiť existenčné otázky mesta a neporušiť pri tom zákon.

Keď plánoval zvolať mestské zastupiteľstvo, narazil na preventívne opatrenia v súvislosti s koronavírusom.

Prihliadal aj na zdravie poslancov, pracovníkov mestského úradu aj vedenia mesta.

Hlasovanie per rollam poslanci podporili

„Nám zákon nehovorí v momentálnej mimoriadnej situácii, ako zvolávať, viesť a ako hlasovať pri mestských zastupiteľstvách. Preto nastáva problém, ako ďalej s chodom samosprávy. My sme na úrade prišli na takú myšlienku, že by sme hlasovali per rollam, je to vlastne hlasovanie formou mailu alebo dotazníka,“ vysvetlil primátor.

Ešte v pondelok oslovil všetkých 13 poslancov, predložil im program rokovania s otázkou, či súhlasia s hlasovaním per rollam.

Podľa Tomaška 12 z nich reagovalo pozitívne.

Vo štvrtok od rána mohli poslanci adresovať otázky k programu rokovania jednotlivým pracovníkom oddelení na mestskom úrade.

Dopoludnia prišlo primátorovi na mail niekoľko otázok týkajúcich sa štvrtkového mimoriadneho rokovania, čím sa urýchlila debata o programe.

Pôvodne bolo na programe rokovania 49 uznesení. Na mimoriadne vo štvrtok ponechali len 23 z nich.

„Išlo o vážne, existenčné uznesenia, dôležité pre chod samosprávy. Týkali sa najmä rozpočtových opatrení, predĺžení nájmov a majetkových záležitostí. Napríklad ku koncu marca končia nájomné zmluvy v mestských bytoch. Ak nájomníkom zmluvy nepredĺžime, môže sa stať, že ich elektrárne odpoja, lebo nebudú mať platnú nájomnú zmluvu,“ priblížil primátor.

Ako potvrdil Tomaško, predtým, ako sa rozhodli pre mimoriadne mestské zastupiteľstvo s mimoriadnym hlasovaním, konzultoval situáciu so Združením miest a obcí Slovenska, Najvyšším kontrolným úradom SR, ako aj s prokurátorom.

Takmer tisícka mailov

Dôležité bolo, aby bolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné a prebiehalo v zbore.

Primátor o 17. hodine oficiálne otvoril zastupiteľstvo, poslanci mailom odpovedali, že sú prítomní. Na to, aby boli uznášaniaschopní, bolo potrebných 7 poslancov.

Ku každému jednému uzneseniu išiel jeden mail každému poslancovi. Otvorila sa diskusia, všetci poslanci odpovedali a potom sa diskusia uzatvorila. Primátor vyzval k hlasovaniu o uznesení a potom sa dané uznesenie vyhodnotilo.

„Hlasovanie o jednom uznesení znamená poslať štyri maily. Návrhov na uznesenie je 22, plus maily k diskusii. Vyše tisícka mailov. Slovo nepadne, budú len písmenká v emaile, ktoré uvidia všetci,“ poznamenal primátor.

Zastupiteľstvo cez emaily však naráža aj na to, že sa koná bez účasti verejnosti. A to je zákonom dané.

Podľa Tomaška však zákon explicitne nezakazuje robiť v mimoriadnej situácii zastupiteľstvo, na ktorom sa hlasuje per rollam.

„Všetko bude zverejnené, zápisnica aj uznesenia. Ľudia sa o výsledku dozvedia. Chceme to všetko robiť v medziach zákona. Je mimoriadna situácia. Mestské zastupiteľstvo je najvyšší orgán samosprávy, ono rozhodne, ako sa bude hlasovať, aj per rollam. Zastupiteľstvo je zodpovedné za to, aby samospráva fungovala,“ vysvetlil Tomaško, ktorý hľadal rôzne možnosti, ako zabezpečiť chod mesta a neporušiť pritom zákon.

V Gelnici mali ostatné mestské zastupiteľstvo na konci roka 2019.

Zákon hovorí, že rokovanie zastupiteľstva sa musí konať raz za tri mesiace. Ak by ho nezvolali do konca marca, porušili by zákon.

Podľa Tomaška súčasný vývoj v súvislosti s koronavírusom ani len nenaznačuje, že by sa poslanci mohli tak skoro stretnúť za rokovacími stolmi.

Inšpirácia pre iné samosprávy

„Myslím si, že to bude aj inšpiratívne pre menšie samosprávy, kde je menší počet poslancov, ako to viesť. Sú samosprávy, ktoré by to vedeli viesť cez konferenčné hovory, ale my na to momentálne nie sme technicky vybavení a ekonomicky pripravení. Keďže súčasný zákon na mimoriadne situácie nemyslí, verím tomu, že sa urobí novelizácia zákona, ako viesť zastupiteľstvá v mimoriadnej situácií, aká je momentálne na Slovensku,“ dodal primátor.

S jeho názorom sa stotožnil aj gelnický viceprimátor Ladislav Gross (nezávislý).

„Podľa môjho názoru ani lepší nápad nemohol byť. Súčasná situácia naznačuje, že možno ani o ďalšie tri mesiace sa nebudeme vedieť stretnúť. Z môjho pohľadu čím skôr sa stretneme, tým skôr budeme vedieť tie dôležité veci prerokovať. Myslím si, že to musíme urobiť čím skôr, aby sme to nemuseli pred sebou tlačiť. Jednoznačne toto môže byť príkladom a verím tomu, že aj ostatné mestá a obce sa takto, podľa nášho vzoru, k tomu postavia,“ dodal zástupca primátora.

Kaliňák: Mesto bude mať osoh z rokovania

Iniciatívu Gelničanov vníma pozitívne aj hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.

Ako potvrdil, už viacero starostov a primátorov v tieto dni rieši problém, ako zariadiť konanie zastupiteľstva.

„Ukazuje sa, že zastupiteľstvo aj primátor v Gelnici sú si vedomí toho, že ak by nekonali a išli striktne podľa jedného zákona, porušia mnohé ďalšie zákony, vrátane zákona o obecnom zriadení či zákona o majetku miest a obcí. Úlohou orgánov obce je zveľaďovať, ochraňovať a zhodnocovať majetok. Ak by nepristúpili k takémuto rozhodnutiu, tak by prišli ľudia o strechu nad hlavou v rámci nájomných bytov, mesto príde o peniaze z prenájmu nebytových priestorov. Zároveň by neprijalo kľúčové rozhodnutia v zmene rozpočtu. Inými slovami, toto rozhodnutie samosprávy dokazuje, že samospráva musí robiť v týchto ťažkých chvíľach aj to, čo zákon výslovne nezakazuje, lebo iná ďalšia možnosť dnes neexistuje,“ uviedol Kaliňák.

Na margo pochybností, či takéto zastupiteľstvo „neutrpí“, ak nebude prítomná verejnosť, reagoval: „Je pravda, že z pochopiteľných dôvodov to nemôže byť reality šou, kde každý, kto má prístup, bude môcť pozerať ako sa hlasuje, ale celá komunita, celé mesto bude mať osoh z rokovania a z výsledkov, ktoré boli prijaté. A to minimálne preto, lebo každé toto rozhodnutie má konkrétne pozitívne sociálne a ekonomické dopady nielen na ekonomiku mesta, ale aj na život ľudí,“ doplnil.

ZMOS pripravuje riešenia pre mimoriadne situácie

Uznal, že zákon na takéto prípady a situácie v súčasnosti nemyslí, preto bude potrebné novelizovať ho.

„ZMOS rieši tento problém. Je už iba otázkou najbližších dní, kedy predstavíme jedno z riešení, ktoré je nevyhnutné a ktoré pomôže takmer tritisíc mestám a obciam, ktoré sú v tejto chvíli paralyzované z hľadiska výkonu mnohých svojich dôležitých funkcií a kompetencií,“ uviedol hovorca ZMOS.

Potvrdil, že ZMOS bude presadzovať konkrétne zmeny, ktoré sú nevyhnutné.

„Toto rozhodnutie nie je bežné a nie je samozrejmé a je určite medzi prvými, ktoré boli prijaté, ak náhodou aj nie prvé v ostatnom období. Toto mesto rokuje týmto spôsobom prvýkrát v situácii, kedy nastalo hromadné šírenie koronavírusu a kedy sa odkryli nedostatky súčasnej legislatívy. Dnes je situácia tak mimoriadna, že si zaslúži mimoriadny prístup a to práve preto, aby mestá a obce bránili svoje ekonomické potreby a zároveň reagovali na potreby obyvateľov,“ dodal Kaliňák.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.