Starostovia spišských obcí sa o postupoch radia cez sociálnu sieť

Do Lesnice sa hromadne vracajú obyvatelia pracujúci v zahraničí.

20. mar 2020 o 10:33 SITA

SPIŠ. Na najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov nezabudli ani v obci Spišské Bystré v okrese Poprad.

Aj napriek nedostatku ochranných pomôcok na trhu sa obci podarilo získať 650 respirátorov s vyšším stupňom ochrany FFP3.

Obec v súčasnosti distribuuje respirátory najrizikovejšej skupine obyvateľov - osamoteným seniorom. Doposiaľ ich rozdali takmer 200.

Časť respirátorov ponúkli ako výpomoc aj starostom okolitých obcí.

„Štát s nami komunikuje len formou odkazov v médiách. V skutočnosti je bremeno na našich pleciach a vzniknutú situáciu riešime každý v rámci vlastných možností. Snažíme sa navzájom si pomáhať. Starostovia už vytvorili spoločnú skupinu na sociálnych sieťach, kde sa radíme, čo robiť, ako pomôcť, aby sme boli v tomto boji užitoční a hlavne úspešní," dodal starosta Spišského Bystrého Marián Luha (nezávislý).

Šijú mamičky na materskej dovolenke

V obci Čirč v okrese Stará Ľubovňa si chýbajúce rúška snažia zabezpečiť svojpomocne.

Starosta obce Michal Didik (nezávislý) zisťoval potrebu rúšok medzi obyvateľmi v rámci prieskumu na sociálnych sieťach.

Následne oslovil ženy v dedine, prevažne mamičky na materskej dovolenke, a tie sa pustili do šitia.

V najbližších dňoch tak obec dokáže zabezpečiť rúška pre potreby zamestnancov úradu a pre všetkých seniorov.

„Rúška šijeme z plachtoviny, aby sa dali vyprať a opäť použiť. Nikto nevie, ako dlho bude tento stav trvať,” povedal Didik.

Aj v spišskej obci Markušovce sa pustili do šitia ochranných rúšok, ktorých je akútny nedostatok.

Dostanú ich prioritne ľudia, ktorí si pôjdu pre sociálne dávky na poštu v obci.

Vracajú sa domov

Starosta obce Lesnica v okrese Stará Ľubovňa Ján Gondek (Sme rodina) zasa hovorí o hromadnom návrate ľudí pracujúcich v zahraničí.

Za prácou najčastejšie chodia do Rakúska, do Švajčiarska a do Nemecka.

“Naši ľudia berú opatrenia štátu proti šíreniu nákazy Covid-19 vážne. Po návrate zo zahraničia sa hlásia na úrade a dodržiavajú 14-dňovú karanténu v domácom prostredí. Podľa našich informácií sa domov vracajú zo strachu z nákazy v zahraničí. Dobrovoľne opúšťajú zamestnanie a vracajú sa za rodinami,” uzavrel Gondek.

