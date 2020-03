Učiteľ angličtiny z Popradu učí žiakov na vlastnom YouTube kanáli

Pridáva aj videá s cvičením v prírode či doma.

22. mar 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

POPRAD. Ľubomír Hrivnák je učiteľom anglického jazyka a telesnej výchovy na Základnej škole s materskou školou v Poprade – Matejovciach.

Hľadal spôsob, ako vyučovať svojich žiakov aj v čase šíriaceho sa koronavírusu, keď školáci ostávajú doma.

Založil YouTube kanál s názvom English Teacher, kde každý deň pridá náučné video z angličtiny.

Najnovšie nahral aj video s cvičením. To môže byť inšpiráciou aj pre rodičov detí.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/mN5iG_avefs

Začalo sa to plachtou s anglickou vlajkou

Nápad v hlave kreatívneho učiteľa vznikol celkom spontánne.

„Zhruba pred piatimi dňami som vstal a povedal som si, že v tejto krízovej situácii idem niečo urobiť. Urobil som si plachtu s anglickou vlajkou, zavesil na stenu a urobil pár fotiek. O desať minút som už mal urobené intro a už som aj nabehol na online vyučovanie. Išlo to spontánne. Zavesil som to na web a už to malo aj svoje ohlasy,“ priblížil začiatky netradičnej výučby angličtiny mladý pedagóg.

Pozitívne ohlasy na jeho YouTube videá mal od žiakov, rodičov aj od vedenia školy. A to Ľubomíra motivovalo ísť ďalej a robiť ďalšie videá.

„Nie je to tradičné monotónne učenie, skôr hravé. Používam aj humor, aby to pre deti bolo zaujímavejšie a záživnejšie. Nerobím to pre sledovanosť, ale pre deti a ich rodičov. Pozrú si to, niečo sa naučia a zabavia. Prechádzaním videa si podvedome čítajú text a tak sa im to dostáva do hlavy, zapamätajú si slovíčka, učivo. No zároveň to napĺňa aj mňa ako učiteľa, že len tak zbytočne nesedím doma a robím niečo pre deti,“ zdôraznil Ľubomír.

Ľubomírovo heslo: Nestrácam čas

Každý deň nahrá a spracuje pre deti niekoľko videí.

Keďže dnešné deti často trávia čas na tabletoch a smartfónoch, YouTube sa učiteľovi zdal ako výborný spôsob interaktívneho vzdelávania svojich žiakov.

Prioritne sú videá určené žiakom základných škôl, snaží sa ich prispôsobovať každému ročníku.

Jeho YouTube kanál sa nesie v duchu hesla Nestrácam čas.

Za pár dní učiteľ anglického jazyka rozšíril svoje portfólio videí aj o video s cvičením.

Vybehol na workoutové ihrisko a v krátkej snímke ukázal, ako sa dá cvičiť v prírode.

Ľubomír plánuje predstaviť cvičenia nielen v prírode, ale aj také, ktoré poľahky zvládnete aj doma.

„Doma toho veľa nevysedíme a hýbať sa treba. Telocvične, fitnescentrá sú zatvorené, tak chcem ľudí motivovať, aby cvičili aj v tejto mimoriadnej dobe,“ dodal Hrivnák.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.