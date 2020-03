Z vrcholu Vysokej spadol turista, telo záchranári hľadajú

Jeho synovec sa vrátil dolu v bezpečí, obaja majú cestovateľskú anamnézu.

23. mar 2020 o 12:40 Mária Šimoňáková

VYSOKÉ TATRY. V nedeľu dopoludnia bol na linku Horskej záchrannej služby (HZS) Vysoké Tatry ohlásený pád turistu zo štítu Vysoká.

Muž vo veku 53 rokov bol na vrchole spolu so svojím synovcom, ktorý nahlásil pád strýka.

Obaja turisti majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu.

„Prvý turista vystúpil na vrchol a asi 50 metrov za ním išiel druhý. Keď však prišiel na vrchol, nenašiel ho tam. Bol tam iba jeho mobil a stopy vedúce smerom k severnej strane do Bielovodskej doliny,“ uviedol záchranár Miroslav Živčák.

Záchranári našli lyžiarky i batoh

Záchranári vyrazili pod severnú stenu lokalizovať prípadné telo nezvestného.

„Hore fúka silný vietor. Ešte aj v pondelok okolo 100 metrov za sekundu. Sneží a na hrebeni je mínus 20 stupňov. Je to tretí stupeň, čo je zvýšené lavínové nebezpečenstvo. I napriek týmto podmienkam sa našim chlapcom ešte v nedeľu večer podarilo nájsť pod severnou stenou lyžiarky a batoh,“ doplnil záchranár.

Mladší z turistov identifikoval, že ide o veci jeho spoločníka.

Telo staršieho muža sa však ani v pondelok dopoludnia nepodarilo nájsť.

Pátranie prebieha stále aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach.

Ako potvrdil náčelník HZS Jozef Janiga, obidvaja turisti mali cestovateľskú anamnézu.

Vrátili sa zo zahraničia. Podľa našich informácií z Talianska.

Vyvstáva preto otázka, ak záchranári nájdu telo nezvestného turistu, ako ho dopraviť dolu, aby neohrozili samých seba.

Obavy z transportu

„Je to veľký problém vzhľadom na to, že nevieme, ako sa ten vírus môže správať pri mínus 20 stupňoch. A ako telo transportovať dolu, keď sa nájde. Jedno je isté. V takýchto poveternostných podmienkach sa nedajú zaručiť ani bezpečnostné opatrenia pre záchranárov. Obleky, ktoré na to slúžia, taký silný nárazový vietor nevydržia. Takže záchranári môžu byť ohrození. Budeme musieť počkať na zlepšenie poveternostných podmienok,“ vysvetlil Janiga.

Ako zdôraznil, záchranári by po zásahu museli ísť do povinnej karantény a to by mohlo ochromiť činnosť Horskej záchrannej služby.

„Komunikujeme s hygienikom, máme nastavené postupy tak, aby tých ľudí, ktorí by museli ísť do karantény, bolo čo najmenej. Ak sa to bude dať urobiť leteckou technikou, tam pripadá do úvahy len jeden človek. Ak by sme robili klasický pozemný zásah, ide tu o približne 14 ľudí, čo je pre nás momentálne nepredstaviteľné,“ upresnil Janiga.

Možnosť leteckého zásahu sa podľa predpovede črtá na utorok, resp. v piatok.

Všetko však závisí od počasia.

„Ľudia, ktorí majú cestovateľskú anamnézu, by mali pre vlastné bezpečie i bezpečie iných ostať doma. Áno, Tatry sú dobrou psychohygienou. Ale je potrebné zvážiť náročnosť túry. Ísť po jednoduchých trasách a len za dobrých podmienok. Táto túra je ťažká za dobrých podmienok, nie za takých, aké panovali v nedeľu. Je to zbytočné vystavovanie sa veľkému riziku,“ zdôraznil Živčák.

Uzavrieť či neuzavrieť Tatry?

Ozývajú sa tiež hlasy, či nezatvoriť vysokohorské prostredie tak, ako je to napríklad v Poľsku.

"Má to dva efekty. Na jednej strane, pohyb v prírode je dobrou psychohygienou. Na druhej strane, ľudia sa budú musieť správať zodpovedne. Nech chodia po chodníkoch a vyznačených miestach, nech nejdú do exponovaných miest, kde hrozí pád a môžu ohroziť tých, ktorí sú s nimi na túre, a aj záchranárov. Ten voľný pohyb vykonávať obozretne a so zdravým rozumom,“ vraví Janiga.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade zatiaľ nemá informácie o tomto prípade.

Ako uviedla epidemiologička Mária Pompová, ak záchranári dodržia nariadené hygienické opatrenia a telo budú transportovať v ochranných oblekoch, s rukavicami a v rúškach, nemali by byť ohrození.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.