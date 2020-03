Na moste pred Úhornou spadlo zábradlie. Zostalo visieť nad potokom

Košický kraj ho provizórne opravil, komplexnej obnovy sa dočká na jeseň.

24. mar 2020 o 12:19 Monika Almášiová

ÚHORNÁ. Košický kraj rieši spadnuté zábradlie na moste pred Úhornou.

Spadlo v stredu 18. marca, na ceste druhej triedy pred obcou Úhorná v okrese Gelnica, na moste M7317.

Ide o približne sedem metrov dlhý most z roku 1945, ktorý vedie ponad horský potok.

Podľa bežných prehliadok bol zaradený do kategórie 5, čo znamená zlý.

Osadili betónové zvodidlá, znížili rýchlosť

Kraj na moste okamžite vykonal mimoriadnu prehliadku, prijal technické a dopravno-bezpečnostné opatrenia a súčasne bola v danom úseku znížená rýchlosť na 30 km/h.

„Z horského potoka sme odstránili spadnutú betónovú rímsu a zvodidlá. Osadené boli betónové bezpečné zvodidlá a smerovacie dosky po oboch stranách mosta. Situácia nás veľmi mrzí, riešime ju bezodkladne. Obyvateľov pod Krásnou Hôrkou môžem ubezpečiť, že tak, ako sme vyriešili most v Strážskom, zvládneme aj most v Úhornej,“ uviedol košický župan Rastislav Trnka (nezávislý).

Začiatok opravy na konci leta

Župa aktuálne pripravuje súťaž na vypracovanie projektovej dokumentácie ku komplexnej obnove tohto mosta.

Podľa odhadov by mala stáť minimálne 215 000 eur. Ak pôjdu administratívne úkony podľa plánu, s opravou by sa mohlo začať na prelome leta a jesene.

Okrem toho v súčasnosti prebieha projektová príprava aj na opravu priľahlej cesty II/549, známej ako Pačanský kopec.

Rekonštrukcia za 525 000 eur bude v dvoch úsekoch – prvý je pred obcou Úhorná pri jazere a druhý za obcou smerom na horský priechod.

Rovnako o necelý kilometer ďalej od poškodeného mosta, na ceste II/549 smerom k Úhornej, pripravuje župa rekonštrukciu ďalšieho mosta M7697 za približne 200 000 eur. Vedie ponad horský potok, nachádza sa pred jazerom Úhorná.

Oprava ďalších mostov

Okrem mosta v Úhornej chce župa prioritne opraviť ďalších päť najkritickejších mostov s nosníkmi typu Vloššák za takmer 3 500 000 eur.

Vytypovala ich na základe komplexných kontrol po páde mosta v Krivošťanoch, ktorý má tiež konštrukciu typu Vloššák.

Ide o most M 3219 cez potok Čečanka za obcou Mokrance, most M 7170 cez záchytný kanál pred obcou Záhor, most cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy, most M 2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany a most M 3395 cez miestny potok v meste Sečovce.

Financovanie projektovej dokumentácie na tieto mosty v sume viac ako 283 000 eur by malo odsúhlasovať aprílové zastupiteľstvo KSK.

V Krivošťanoch búrajú nosníky

Zatiaľ podľa plánu postupuje obnova mosta M158 nad riekou Laborec zo Strážskeho do mestskej časti Krivošťany. Koncom minulého roka sa tam zrútil krajný nosník.

Spoločnosť Swietelsky-Slovakia v utorok začala poslednú etapu búracích prác.

Do desiatich pracovných dní zbúra zvyšných deväť nosníkov mosta.

Po tom, čo vyrobia nové nosníky, bude nasledovať ich osadenie.