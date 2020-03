Múzeum Spiša sa pýši unikátnou zbierkou portrétov

Vznikla pri príležitosti založenia Provincie XVI spišských miest.

29. mar 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Ľudia už odpradávna vedeli, že v jednote je sila. Preto sa aj mnohé mestá a obce združovali do zväzov, ktoré mali za úlohu chrániť ich záujmy. Na území Spiša vznikali rozličné mestské spolky už od 13. storočia.

Jedným z nich bola v minulosti aj takzvaná Provincia XVI spišských miest.

Vznikla nariadením Márie Terézie 4. novembra 1774. Administratívnym centrom Provincie bola Spišská Nová Ves a fungovala až do roku 1876.

Panovníčka týmto mestám udelila určitú slobodu a dlhodobo tu boli uplatňované demokratické samosprávne princípy, ktoré by ako inšpirácia mohli poslúžiť aj pre súčasnosť.

Unikátna zbierka

Ako pamiatka na túto historickú udalosť sa do dnešných čias zachovali portréty richtárov členských miest, ako aj funkcionárov, ktorí zabezpečovali chod samosprávy Provincie.

Táto kolekcia 23 obrazov je súčasťou expozície Múzea Spiša, ktoré sídli v Provinčnom dome, niekdajšej administratívnej budove mestského spolku.

Kým ju však múzeum mohlo vystaviť, bolo nutné všetky diela najprv obnoviť, čo sa dialo po častiach. Posledná reštaurácia prebehla pri príležitosti 245. výročia vzniku Provincie XVI v novembri 2019.

Obnovené obrazy sa tak mohli opäť vrátiť na svoje pôvodné miesto, do Provinčného domu.

Ako poznamenal historik Múzea Spiša Miroslav Števík, pri vzniku portrétov bol uplatňovaný princíp rovnosti, čo znamená, že sa nerobili rozdiely medzi veľkosťou či bohatstvom mesta.

„Nedohodlo sa, že sa budú maľovať len predstavitelia tých miest, ktoré sú početnejšie, a sú na tom lepšie aj finančne. Prijal sa teda princíp, že idú zachytiť všetkých, ktorí zastávajú úrad bez ohľadu na to, či je to významnejšie mesto alebo menej významné,” vysvetlil s tým, že vďaka tomu sa zachovali aj portréty richtárov malých miest, ktoré by si za iných okolností niečo také dovoliť nemohli.

Zbierka obrazov vznikla v rokoch 1775 až 1776. Jej unikátnosť podčiarkuje aj fakt, že z rozličných dôvodov sa už nikdy niečo také nezopakovalo. Aj samotná kolekcia bola neskôr doplnená len o dva obrazy.