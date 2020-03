Na Štrbskom Plese nechcú davy ľudí. Boja sa o svoje zdravie

Keď bude treba, tak trate aj poorieme, hovorí starosta Štrby.

25. mar 2020 o 14:31 RASTISLAV OVŠONKA

VYSOKÉ TATRY, ŠTRBA. Transparenty upozorňujúce na zákaz vstupu na územie Štrbského Plesa, ktoré sa tam objavili pred pár dňami, sú už minulosťou.

„Nie je to zákaz, tomu sme sa chceli vyhnúť. Nám nejde o to, aby sem návštevníci nechodili. Chceme však, aby sem nechodili ľudia z celého Slovenska na autách. Skoro všetci bez rúšok idú na lyže, pritom športové areály sú zavreté v súlade s rozhodnutím krízového štábu. Títo ľudia nás ohrozujú, ohrozujú našich obyvateľov. Ide o obmedzenie ľudí, ktorí sem chodia na autách, bez rúšok tak, ako to robili doteraz,“ uviedol starosta Štrby Michal Sýkora (Dobrá voľba).

Zo strany obce Štrba to podľa starostu nebol zákaz, ale výzva, resp. žiadosť voči všetkým návštevníkom, aby si uvedomili, čo sa deje.

Ľudí výrazne ubudlo

V najbližších dňoch by sa na Štrbskom Plese mali objaviť nové transparenty s textom, ktorý bude ľudí upozorňovať na obmedzenia a potrebu dodržiavať preventívne opatrenia prijaté ústredným krízovým štábom.

Nad centrálnym parkoviskom by mala pribudnúť dopravná značka zakazujúca vjazd automobilom k športovému areálu.

Celú situáciu na Štrbskom Plese monitoruje obecná polícia.

Zverejnené informácie o „zákaze vstupu“ na Štrbské Pleso na sociálnych sieťach zrejme zapôsobili.