Obce pri Starej Ľubovni zabezpečujú nákupy pre dôchodcov

Úrady fungujú v obmedzenom režime.

30. mar 2020 o 0:00 Michal Frank

PLAVEČ, NOVÁ ĽUBOVŇA. Zatvorené školy, škôlky, knižnice, obmedzené úradné hodiny. Život v slovenských obciach sa v týchto dňoch spomalil.

V rámci preventívnych opatrení pri zamedzení šírenia koronavírusu prijali obce viaceré opatrenia.

Okrem tých celoplošných rieši každá obec aj svoje špecifiká.

Zisťovali sme, ako to vyzerá v niektorých dedinách v okrese Stará Ľubovňa a ako ich ekonomicky poznačí aktuálna situácia.

Schránka na písomnosti

Nová Ľubovňa je pomerne veľká obec s tromi tisíckami obyvateľov. Aj v nej platia sprísnené opatrenia. Obecný úrad je pre verejnosť zatvorený.

„Stránky vybavujeme telefonicky, e-mailom a písomne – vhodením podania do poštovej schránky úradu umiestnenej pri vstupe do budovy obecného úradu. Dane a poplatky si môžu občania v tomto období uhradiť bezhotovostne. Údaje k uskutočneniu platby si môžu vyžiadať e-mailom alebo telefonicky,“ uviedla starostka Novej Ľubovne Júlia Boďová (nezávislá).

Nákupy pre dôchodcov

Obec poskytuje pomoc pre dôchodcov nad 70 rokov, ktorí žijú sami a ktorým nemôžu zabezpečiť nákupy rodinní príslušníci.

Cez telefón môžu požiadať úrad o zabezpečenie nákupu. V najbližších dňoch budú dôchodcom, ale i ďalším občanom doručené ochranné rúška.

„Musím však vyzdvihnúť postoj našich občanov a aj touto cestou sa im poďakovať za to, že chápu vážnosť situácie, zodpovedne pristupujú k ochrane zdravia ostatných i seba - disciplínou, nosením rúška alebo iných ochranných prvkov a že dodržiavajú nariadenia a usmernenia štátnych orgánov, farského úradu a obce,“ povedala starostka, ktorá sa bojí, čo bude bezprostredne po otvorení hraníc.

„Obávam sa návratu občanov zo zahraničia - bezdomovcov, čiže občanov, ktorí majú trvalý pobyt nahlásený na obci Nová Ľubovňa, pretože obec nemá k dispozícii žiadne ubytovacie zariadenia na umiestnenie týchto občanov.“

Hlasovanie „na diaľku"

Súčasná situácia sa môže nepriaznivo odzrkadliť na chode samosprávy.

„Ak bude tento stav trvať dlhšie, najväčším problémom pre chod samosprávy vidím v tom, že nebude zasadať obecné zastupiteľstvo. V tomto prípade hlasovanie per rollam by obciam pomohlo. Aké budú dopady na chod obce a jej ekonomiku je veľmi skoro hodnotiť, to ukáže čas. Teraz je našou prvoradou úlohou túto situáciu zvládnuť a to dokážeme len vtedy, keď sa všetci budeme správať zodpovedne,“ dodala J. Boďová.

Hlasovanie „na diaľku“, per rollam, už využili v neďalekom meste Gelnica.

Legislatívne nie je pevne ukotvené, zmeniť ho má novela zákona, o ktorej aktuálne rokuje nový parlament. Má podporu Združenia miest a obcí Slovenska.

Problém je v tom, že zastupiteľstvo má byť verejné. Malo by ísť o ustanovenie platné pre prípad núdzového stavu.

Takéto hlasovanie by privítali aj v obci Plaveč.

„Určite áno. Aj v minulosti sme mali situácie, keď sme potrebovali prijať rozhodnutie cez uznesenie a kvôli jednému bodu bolo potrebné zvolať zastupiteľstvo. Čiže hlasovanie spôsobom per rollam by určite obciam pomohlo, avšak určite by som nebol za to, aby sa takýmto spôsobom hlasovalo o všetkom, napr. o prijatí úveru, tam je už podľa môjho názoru potrebná diskusia,“ uviedol pre Korzár starosta Peter Šlosár (nezávislý).

Plaveč zvažuje pomoc podnikateľom

Hlava obce, ktorá je železničným uzlom a počet jej obyvateľov sa blíži k dvom tisíckam, predpokladá, že do pokladnice príde menej peňazí.

Na tento rok mala naplánované viaceré investičné akcie ako chodník k hradu Plaveč, rekonštrukciu hasičskej zbrojnice či obnovu miestnych komunikácií. Zatiaľ ich chce obec urobiť podľa termínov, prípadne ich mierne posunúť.

„Na tieto aktivity sme mali nastavený aj rozpočet, zatiaľ nič neplánujeme rušiť, ale už teraz vieme, že príjem podielových daní, z ktorých obce v najväčšej miere financujú činnosť, bude nižší a v prípade potreby budeme nútení prijať rozpočtové opatrenie,“ povedal P. Šlosár.

Zvažuje aj pomoc pre podnikateľov, ktorí majú v obci prevádzky a boli nútení ich zavrieť.

Obmedzený režim

Obecný úrad ide na pol plynu. Pracovníci využívajú home office, ale každý deň je niekto aj fyzicky v budove úradu. Stránky vybavujú iba elektronicky, až na výnimky ako je overovanie podpisov, listín, vydávanie lístkov na obedy pre dôchodcov.

„Ale aj na tieto aktivity máme vyhradený čas a občania musia dodržiavať hygienické opatrenia. Túto agendu vybavujeme vo vstupnej chodbe. Do administratívnych priestorov občania nemajú prístup,“ zdôraznil starosta.

Krčmy zavreli, rúška rozdali

Všetky krčmy zatvorili už v piatok 13. marca. Rovnako na tom sú aj obecná knižnica a fitnes centrum. Hneď po tom, v utorok a stredu (17. a 18. marca), zabezpečili pre dôchodcov rúška.

„V prvej fáze sme rúška rozdali osamelým dôchodcom, o deň neskôr všetkým ostatným. Z celkovo 700 kusov asi 200 ušili naše obyvateľky, ktoré sa samy ponúkli – obec zabezpečila iba materiál. Ostatných 500 nám dodal miestny Vzorodev. Následne sme pre osamelých dôchodcov bez aktuálneho nariadenia vlády zabezpečili donášku potravín, teda nákup domov,“ konštatoval starosta Plavča.

Obec má na túto činnosť zriadené telefónne číslo, kde môžu dôchodcovia zavolať, poverená osoba urobí a doručí nákup.

Monitorujú príchody zo zahraničia

„Situáciu sme nepodcenili a preto sme na obci začali viesť evidenciu všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia. Cez stránku obce, ako aj facebook či rozhlas sme vyzvali občanov, ktorí sa vrátia zo zahraničia, aby túto skutočnosť oznámili nielen lekárovi, ale aj obci. K dnešnému dňu evidujeme viac ako 80 obyvateľov Plavča, ktorí prišli zo zahraničia. Najčastejšie z Nemecka, Rakúska, Česka, ale aj Talianska či Holandska. O týchto osobách vieme nielen to, kedy sa vrátili, ale aj to, kde sa zdržiavajú v karanténe. Po nahlásení na obec či už mailom alebo telefonicky im povieme základné informácie ako aj to, dokedy majú byť v karanténe a čo robiť v prípade zhoršenia zdravotného stavu.“

Omše idú online

V tomto roku má pokračovať obnova hradu Plaveč. Po minulé roky bolo zaužívaným pravidlom viesť pohovor s uchádzačmi o zamestnanie priamo na hrade, kde mohli vidieť, čo táto práca obnáša. Teraz to budú musieť vyriešiť iným spôsobom. Posúva sa aj začiatok prác. Z apríla predbežne na máj.

Miestna farnosť chcela na Kvetnú nedeľu vyskúšať live prenos zo sv. omše. Vzhľadom na zákaz bohoslužieb pripravila už teraz live prenos sv. omší z kostola v Plavči.

