Karanténne zariadenia vo Vysokých Tatrách stráži polícia i hasiči

V izolácii sú aj vodiči autobusov.

26. mar 2020 o 0:00 RASTISLAV OVŠONKA

ŠTRBA, VYSOKÉ TATRY. V stredu to bol už piaty deň, čo sú v troch ubytovacích zariadeniach vo Vysokých Tatrách umiestnení Slováci, ktorí sa vrátili zo zahraničia a musia absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu.

V Tatranských Zruboch je to hotel Granit spoločnosti Horezza, ktorá patrí pod ministerstvo obrany.

Na Štrbskom Plese ide o zariadenie Športového centra polície a posledným je hotel Kremenec, ktoré prevádzkuje Centrum účelových zariadení, čo je príspevková organizácia ministerstva vnútra.

Na to, že sa tam niečo deje, upozorní okoloidúceho len odparkované auto polície a hasičov.

Vzhľadom na opatrenia súvisiace so zabránením šírenia koronavírusu sa však náhodných okoloidúcich dá spočítať na prstoch jednej ruky.

Aj to sú len miestni.

Čakajú na testy

Pri pokuse o skontaktovanie sa s ubytovanými nás hneď pri vstupe do zariadenia na Štrbskom Plese vyzval jeden z prítomných hasičov, aby sme nevstupovali do objektu s odkazom, že so všetkými otázkami sa máme obrátiť na hovorcu, keďže nám nemôže poskytnúť žiadne informácie.

O niečo zhovorčivejší bol Jozef Bilik, jeden z členov policajnej hliadky, ktorá bola pred objektom Športového centra polície.