Život na vysokohorských chatách v Tatrách sa takmer úplne zastavil

Väčšina je zatvorená úplne, len niektoré obsluhujú cez okienko.

28. mar 2020 o 0:00 Rastislav Ovšonka

VYSOKÉ TATRY. Pandémia koronavírusu tvrdo zasiahla aj tatranské vysokohorské chaty.

Takmer všetky sú od 13. marca zatvorené do odvolania.

Podľa informácií portálu tatry.sk, ktorý prevádzkuje Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry, výnimku tvoria len niektoré.

Ide o Zamkovského a Majláthovu chatu, Chatu Pod Soliskom a Chatu pri Popradskom plese.

Iba tie poskytujú niektoré služby v obmedzenom režime – ide výlučne o predaj tovaru cez okienko.

Očakávajú mimoriadne slabú sezónu

Úplne uzavretá je Chata pri Zelenom plese, ktorú prevádzkuje Tomáš Petrík.

„Sme úplne zatvorení, ale my tu musíme byť. O chatu sa treba starať, nesmie to tu zmrznúť. Musíme nonstop udržiavať kúrenie, taktiež výrobu elektrickej energie, aby sme utiahli kotol i mrazničky,“ uviedol Petrík.

Aj napriek prísnym opatreniam ústredného krízového štábu, do Tatier i k Zelenému plesu chodia turisti.

„Chodia, nie nejaké húfy. Denne je tu možno okolo 20 ľudí. Pokles návštevnosti je možno na úrovni 99,9 percenta,“ doplnil chatár.

Aj napriek tomu, že chata je momentálne zatvorená a neposkytuje žiadne služby, stále sa nájdu ľudia, ktorí sa pýtajú na možnosť občerstvenia či použitia sociálnych zariadení.

A to aj napriek tomu, že už pri nástupe na turistický chodník a následne aj v doline sú upozornenia, že chata neposkytuje žiadne služby.

„Nepúšťame ich nikam, ani na WC. Lebo ak by sme mali otvoriť nejaký priestor alebo záchod, tak to nie je čím dezinfikovať, lebo v celom štáte je absolútny deficit dezinfekcií. Ja nemôžem vystavovať seba a svojich ľudí nejakému ohrozeniu,“ uviedol Tomáš Petrík. Na chate majú stále dostatok potravín, hlavne mrazených, takže nie je potrebné jej zásobovanie. Ak niekto niečo potrebuje zo zamestnancov, tak si to vie doniesť.

Zložitú situáciu rieši chatár aj voči zamestnancom, ktorým treba naďalej uhrádzať výplaty či platiť odvody.