Rómska osada v Gelnici je v karanténe kvôli mužovi, ktorý prišiel z Anglicka

Voľne sa pohyboval medzi ľuďmi.

27. mar 2020 o 13:49 (aktualizované 27. mar 2020 o 14:07) Mária Šimoňáková

GELNICA. Mladý Gelničan, ktorý sa pred pár dňami vrátil z Anglicka, nedodržiaval 14-dňovú karanténu. Pokojne sa prechádzal po miestnej osade Hájik.

Na jeho nezodpovedné správanie upozornili pracovníci miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS). Mesto celý Hájik opáskovalo. V karanténe tak ostalo zhruba 80 ľudí.

Na jej dodržiavanie dohliada mestská polícia aj MOPS nepretržite 24 hodín.

Primátor zdôrazňuje, že mesto prijalo potrebné opatrenia a že nie je dôvod na obavy.

Nespokojní obyvatelia Hájika

„Primátor vravel, že si máme dávať kupovať salámy, klobásy a podobné potraviny, ale my na také nie sme zvyknutí. My na také peniaze nemáme. My si kupujeme kuracie trupy alebo rebierka, teda to, na čo máme. Zatiaľ nám od rána vodu nedoniesli. Sme tu horšie ako vo väzení. Ja som teraz prišiel z basy a toto tu nevydržím. Kto to vydrží? Horšie ako basa,“ posťažoval sa mladý Gelničan z Hájika.

Obyvatelia sa bránia, sú nespokojní s opatreniami mesta. Pri otázke, či vedia o mužovi, ktorí sa tak nezodpovedne správal, krútia hlavou.

„My nevieme, kto a kedy prišiel. Ani sme nevedeli, že sa tu pohyboval. Mesto nevie, či má alebo nemá vírus. Nech to zistia, aby sme nemuseli byť v tejto karanténe,“ doplnil jeho príbuzný.

„Oni by nám mohli kúpiť výrobky, veď im dáme peniaze, máme tu mestskú políciu, nech nám kúpia. Ale primátor dal rozkaz, že len balené potraviny. Od rána sme nejedli nič. My nechceme držať hladovku. Budeme písať aj petíciu, že nám nedovolia ani si ísť mäso kúpiť,“ doplnila jeho manželka.

Dorota a jej rodina bývajú v domčeku pod príbytkom muža, ktorý sa mal vrátiť z Anglicka. Povedala, že z domu ani nevychádza.

„Kde potom mal ísť, keď ho z Anglicka pustili domov? On nechodí k nikomu, je doma. My kvôli tej chorobe musíme takto byť? Máme deti, potrebujeme vodu, potrebujeme variť, ísť do obchodu a teraz nemôžeme ísť nikam. Hrozne sa cítime,“ uviedla Dorota.

Nútená karanténa sa nepáči ani jej synovi. Vo štvrtok ráno išiel do práce, poobede, keď sa vrátil domov, už mal opáskovaný dom.

„Cítim sa ako vo väzbe, ešte možno horšie. Mal som ísť do roboty, ani som nešiel. Volal som vedúcemu, že som v karanténe, že nemôžeme ísť ani do mesta, ani do roboty. Musíme byť 14 dní doma,“ uviedol.

Potraviny aj vodu im zabezpečí mesto

„Potraviny im zabezpečujeme, aj vodu. Musia konzumovať len balené potraviny, kvôli hygiene. Dôležité je, aby dodržiavali hygienu. Zatiaľ nie je zistená choroba u nikoho, ale musíme byť opatrní. My sme nahlásili, že ten muž mal byť v karanténe a napriek tomu sa pohyboval po osade. Tvrdil, že mu nie je nič, že nie je chorý, ale musí predsa dodržiavať karanténu. On však chodil po osade a rozprával sa s ľuďmi. To nemal,“ zdôraznil člen MOPS Dalibor Pokuta.

Spolu s jeho kolegom od ľudí z Hájika dostali zoznam, čo chcú, aby im kúpili.

„Tabak, papieriky na tabak, káva, bravčové chvostíky, kuracie trupy a stehná a veľa iných vecí,“ vyratúva zo zoznamu Daliborov kolega.

Zasadal krízový štáb, prijali opatrenia

Správanie nezodpovedného Gelničana mesto okamžite riešilo. Zasadal krízový štáb mesta.

„Akonáhle som sa dozvedel, že k nám prišiel občan, ktorý bol v Anglicku, tak hneď som zvolal krízový štáb mesta a urobili sme opatrenia. Sme ako veľká rodina v našom meste a musíme si navzájom pomáhať. Je to poslanie nás všetkých pomôcť, aby tá karanténa nebola až taká riziková pre všetkých obyvateľov mesta,“ uviedol primátor Gelnice Dušan Tomaško (nezávislý).

Keď vedenie mesta zistilo, že mladý muž nedodržiava to, čo mu bolo povedané, teda domácu karanténu, hneď informovali štátnu políciu a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi.

Polícia podnet už riešila. Rovnako tak aj spišskonovoveská hygiena. Muža sankcia neminie.

„Komunikovali sme aj s regionálnou kanceláriou splnomocnenca pre rómsku komunitu a urobili sme potrebné opatrenia, aby sme zamedzili šíreniu možnej nákazy, aby tento človek nemohol z karantény odísť. Tým pádom sme celú osadu Hájik dali do karantény. Opáskovali sme ju a pravidelne 24 hodín , 7 dní v týždni, to budeme monitorovať. Akonáhle lokalitu niekto opustí, budeme informovať štátnu políciu, rovnako tak aj všetky podnety budeme riešiť cez políciu,“ upresnil primátor.

Situáciu monitorujú

Kade sa Gelničan pohyboval v meste, to ukážu záznamy mestských kamier. Všade, kde sa pohyboval, zaviedli karanténu. U rodiny, u susedov.

Podľa informácií primátora, nezodpovedný Gelničan porušoval karanténu od prvého dňa svojho príchodu. Argumentoval tým, že nie je chorý a nič mu nie je.

„Bol som tam aj osobne. Snažil som sa im vysvetliť, že porušil karanténu a preto musí byť teraz celá osada v izolácii,“ zdôraznil primátor.

Pre obyvateľov Hájika mesto zabezpečilo rúška, donáša im pitnú vodu, aj potravinovú pomoc im poskytne. Všetko v spolupráci s terénnymi pracovníkmi a miestnou občianskou poriadkovou službou a hlavne s mestskou políciou.

„Stále hovoria o tom, čo všetko im mesto zakázalo, ale to, že urobili zle pre mesto, k tomu sa nevyjadrujú. Keby všetci dodržiavali nariadenia, neboli by potrebné takéto opatrenia. Chcem upokojiť všetkých obyvateľov mesta, že sme urobili všetko, čo bolo potrebné. Situáciu monitorujeme. V prípade potreby budeme kontaktovať štátnu políciu,“ dodal Tomaško.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.