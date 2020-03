Pre červenú zónu v popradskej nemocnici možno presťahujú geriatriu

Rekonštrukciu oddelení utlmili.

27. mar 2020 o 16:35 RASTISLAV OVŠONKA

POPRAD. Nemocnica Poprad zvažuje vyhradiť pre nakazených ochorením Covid-19 priestory bývalého infekčného oddelenia, kde sa dnes nachádza aj geriatrické oddelenie.

Geriatrických pacientov by premiestnili do inej časti nemocnice.

„Áno, pracujeme s touto možnosťou ako so záložným plánom pre prípad naplnenia vyčlenených priestorov, avšak primárne máme červenú zónu vyriešenú v hlavnej budove so samostatným vstupom tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaminácii pacientov, resp. personálu. S pacientom, ktorý môže byť nakazený, pracuje na to určený personál so zabezpečenými ochrannými prostriedkami,“ informovala hovorkyňa nemocnice Sylvia Galajda.

V červenej zóne momentálne nemocnica žiadnych pacientov nemá, ale situácia sa môže podľa nej kedykoľvek zmeniť.

Geriatrické oddelenie sa nachádza v samostatnom objekte v areáli nemocnice vzdialenom od hlavnej budovy približne 100 metrov.

V minulosti tu bolo infekčné oddelenie, ktoré bolo zrušené v roku 2011.

Rekonštrukciu oddelení utlmili

Situáciu v nemocnici v súčasnosti komplikuje aj skutočnosť, že viaceré oddelenia sú v rekonštrukcii, keďže sa robia stavebné práce v rámci projektu financovaného cez Integrovaný regionálny operačný program.

„Rekonštrukčné práce pokračujú avšak v utlmenom režime práve z dôvodu obmedzení spojených so šírením nákazy Covid-19,“ uviedla hovorkyňa.

Nemocnica Poprad, ktorej väčšinovým akcionárom je štát, je od 16. marca zaradená medzi nemocnice, na ktoré sa vzťahuje núdzový stav.

Okrem nej núdzový stav začal platiť v okrese Poprad aj v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.

Neskôr bol núdzový stav rozšírený na všetky zdravotnícke zariadenia.

Platia viaceré obmedzenia

Nemocnica Poprad prijala v súvislosti so šírením koronavírusu viaceré opatrenia, ktoré nadobudli účinnosť už 13. marca a platia až do odvolania.

Vstup do nemocnice pre verejnosť a vozidlá RZP a RLP je možný len cez hlavný vstup, pri ktorom musí každý prejsť kontrolou telesnej teploty, musí informovať personál o svojej cestovateľskej anamnéze za posledných 14 dní a taktiež o možných kontaktoch s osobami, ktoré navštívili krajiny zahraničia, aj s uvedením konkrétnej krajiny.

Návštevník musí tiež informovať personál, aký je účel jeho návštevy nemocnice.

Nemocnica Poprad poskytuje iba akútnu zdravotnú starostlivosť, a to aj v operatívnej a rovnako aj v ambulantnej liečbe.

Všetky plánované operačné a ambulantné výkony sú zrušené.

V rámci ďalších opatrení platí naďalej na jednotlivých oddeleniach prísny zákaz návštev, zákaz vychádzania pacientov z oddelení, okrem plánovaných vyšetrení mimo priestorov oddelenia.

Prijaté boli aj karanténne opatrenia.

Návštevníci nemocnice by tiež nemali vstupovať do administratívnych priestorov nemocnice a na administratívne úkony majú využívať výhradne elektronickú komunikáciu a telefonický kontakt, prípadne poštu.

Zatvorený zostáva aj novinový stánok pri hlavnom vchode nemocnice.

Nemocničný bufet funguje len pre potreby zamestnancov.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.