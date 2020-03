Firmy Scametatra a Prima Poprad zastavia svoju výrobu

Spoločnosť Tatramat Quasar čaká na ďalší vývoj.

27. mar 2020 o 19:48 TASR

POPRAD. V priemyselnej zóne Poprad-Matejovce musia niektoré firmy uzavrieť svoju prevádzku v súvislosti s opatreniami proti koronavírusu.

Ide o firmy Scametatra a Prima Poprad, ktoré na určitý čas zastavia svoju výrobu.

Uviedol to riaditeľ Scametatra Pavol Šlosár a Marcela Šnajderová zo spoločnosti Prima Poprad.

Scametatra

Spoločnosť Scametatra, ktorá sa zameriava na lisovanie plastových dielcov, musí podľa slov riaditeľa za nejaký týždeň uzavrieť prevádzku, keďže ich hlavný klient takisto zatvára.

"To, či budeme prepúšťať nejakých zamestnancov, sa zatiaľ nevie, lebo všetko to riešime zo dňa na deň. Pomohla by nám lepšia informovanosť a podpora, hlavne čo sa týka udržateľnosti spolupodieľania zo strany štátu na mzdových nákladoch zamestnancov aspoň do nejakého času," uviedol Šlosár.

Podľa neho bude podnik žiadať o štátnu pomoc.

Prima Poprad

Spoločnosť Prima Poprad, ktorá vyrába plastové výrobky z termoplastov a termosetov - komponentov pre bielu techniku a automobilový priemysel, zatvára podľa Šnajderovej svoju prevádzku od 2. do 14. apríla.

"Obmedzili sa nejaké objednávky a dodávky, lebo máme dodávateľov a zákazníkov v zónach, ktoré sú momentálne uzavreté," priblížila situáciu Šnajderová.

Tatramat Quasar

Spoločnosť Tatramat Quasar svoju výrobu zatiaľ nepozastavila.

"My sme závislí na ostatných firmách, ktoré postupne začínajú zatvárať, a po nich budeme musieť aj my, lebo nebudeme mať pre koho vyrábať. Do Českej republiky sme už prestali vyvážať a teraz čakáme na firmu Whirlpool a Prima. Keď budú končiť tieto podniky, musíme aj my. Zatiaľ nevyrábame menej ani neuvažujeme o prepúšťaní zamestnancov," ozrejmila Anna Smoleňáková z ekonomického úseku spoločnosti Tatramat Quasar.

Hlavnou činnosťou firmy je výroba hliníkových odliatkov, konštrukcia špeciálneho náradia, tlakových foriem a orezávacích nástrojov.

