Ako to bude s platmi nepedagogických zamestnancov? Školy ostávajú zatvorené

Samosprávy nevedia, ako ďalej.

1. apr 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

Kedy sa žiaci vrátia do školských lavíc, to dnes nevie nikto. (Zdroj: Petit Press)

SMIŽANY. Učitelia ako pedagogickí zamestnanci majú v súčasnej situácii hrozby koronavírusu nárok na sto percent mzdy, hoci ostávajú doma, majú home office a deti učia pomocou e-learningu.

Štát preplatí osemdesiat percent platu zamestnancom súkromných firiem, aj živnostníkom.

Čo však s nepedagogickými zamestnancami základných a materských škôl? Akú mzdu dostanú oni? Pre kuchárky, upratovačky či školníkov práca z domu nie je možná.

Podľa primátorov a starostov zatiaľ žiadne usmernenie v tomto smere nie je. V súčasnej kritickej situácii nemajú samosprávy z čoho týchto ľudí zaplatiť.

Na Slovensku pritom pracuje vyše 40-tisíc nepedagogických zamestnancov.

Nevedia im nájsť prácu

Ako ďalej s ich platmi, to nevedia ani v meste Gelnica.

„Momentálne sme to tak riešili, že sme cez nepedagogických zamestnancov zabezpečovali všetky hygienické opatrenia v školských a predškolských zariadeniach, lenže za tie viac ako dva týždne sme už všetko zabezpečili. Teraz ich už neviem úkolovať a nemáme ani žiadne usmernenie z ministerstva školstva, čo ďalej, ako ich budeme financovať, či budú doma, nevieme vôbec nič,“ uviedol primátor Gelnice Dušan Tomaško (nezávislý).

Učitelia pracujú z domu, platení sú na sto percent.

Mzdy nepedagogických pracovníkov sčasti platia samosprávy.

Podľa Tomaška, ak by do mesta prišli podielové dane v rovnakej výške, ako v danom období rok predtým, vedeli by tie mzdy potiahnuť.

Ak nie, nevedia, čo ďalej.