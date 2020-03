Ľubovnianska nemocnica zriaďuje miesto na odber vzoriek

Chýbajú im ochranné pomôcky. Otvorili internát pre karanténu.

31. mar 2020 o 21:02 TASR

STARÁ ĽUBOVŇA. Ľubovnianska nemocnica od stredy zriaďuje miesto na odber biologického materiálu od pacientov podozrivých z ochorenia na Covid-19 pred budovou polikliniky.

"Odber je vykonaný len na odporúčanie ošetrujúceho lekára a so súhlasom regionálneho hygienika," uviedol riaditeľ nemocnice v Starej Ľubovni Peter Bizovský.

Dodal, že odbery sa budú realizovať každý deň od 8.00 do 10.00 h a potom odobraté vzorky zavezie sanitka do Košíc.

Bizovský uvádza, že pred nemocnicou zriadili aj triediace centrum, ktoré funguje už druhý týždeň.

Pracujú tam zamestnanci nemocnice a dobrovoľníci, akými sú študenti medicíny a ošetrovateľstva.

Bezpečnosť a disciplínu na tomto ústredí podľa neho zabezpečuje polícia, hasiči a mestskí policajti.

Chýbajú im ochranné pomôcky

V súvislosti s rozšírením nákazy nového koronavírusu na Slovensku nemocnica nemá podľa riaditeľa dostatok ochranných pomôcok.

"Máme dostatok len na túto situáciu, ktorá je teraz. Chýbajú nám hlavne respirátory a overaly v prípade, keby museli naši zamestnanci pracovať v priamom styku s chorými pacientmi na Covid-19," ozrejmil riaditeľ.

Keďže nárast tých ochorení na Slovensku momentálne nie je až taký obrovský, nemocnica podľa riaditeľa využíva čas a zháňa ochranné pracovné prostriedky.

Zo štátnych hmotných rezerv zatiaľ nemocnica nedostala nič.

"V súvislosti s reprofilizáciou sme sa snažili pouvoľňovať lôžka tak, aby sme v prípade potreby vedeli izolovať, možno dovyšetrovať pacientov, ktorí sú v karanténe. Určite dnes nevieme riešiť stavy, ktoré majú diagnostikovaný Covid-19, lebo na to nie sme ani priestorovo, ani personálne pripravení," vysvetlil Bizovský.

Internát pre karanténu

Riaditeľ dopĺňa, že v spolupráci s vyšším územným celkom a Okresným úradom v Starej Ľubovni otvorili jeden internát, ktorý má slúžiť aj ako karanténne pracovisko pre zdravotnícky personál.

"Snažíme sa pripraviť na to, keby buď jednotlivci alebo celé tímy museli ísť na chvíľu do karantény. Takýmto spôsobom sa chystáme na stav, ktorý môže prísť začiatkom leta. Musíme myslieť na to, čo príde, lebo potom sa to nedá zo dňa na deň zorganizovať," uzavrel Bizovský.