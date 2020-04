Do Žehry sa vrátilo vyše 200 repatriantov. Karanténa je problém

Vedenie obce sa musí hrať na detektívov.

1. apr 2020 o 13:11 Mária Šimoňáková

ŽEHRA. Takmer 230 ľudí sa zo zahraničia postupne vrátilo do obce Žehra v okrese Spišská Nová Ves.

Ide o obyvateľov rómskej časti obce, ktorí prišli z Českej republiky, Nemecka a najmä Anglicka.

Samospráva sa potešila najnovším informáciám, že aj individuálne návraty ľudí zo zahraničia budú podliehať karanténe v štátnych zariadeniach, v praxi to však zatiaľ podľa nej nefunguje.

Podľa vedenia obce dodržať stopercentnú domácu karanténu je v podmienkach tejto komunity problémové.

„Odvtedy, čo bola vyhlásená mimoriadna situácia, teda odkedy sa to začalo monitorovať, sa do obce vrátilo do utorka 30. marca nejakých 200 ľudí aj s rodinnými príslušníkmi. V utorok večer prišli ďalšie tri či štyri rodiny, ktorých zoznam sme robili v stredu dopoludnia na obecnom úrade,“ priblížil prednosta Obecného úradu v Žehre Miloš Pacovský.

Problém s karanténou

Navrátilci sú povinní dodržiavať domácu 14-dňovú karanténu, ustriehnuť to však nie je na sto percent možné, hoci v obci robia opatrenia.

„Pri tých, ktorí bývajú vo väčších rodinných domoch, eventuálne vieme zabezpečiť karanténu. Problém je pri bytovkách, kde by sme museli uzatvoriť celý obytný dom, keby sa tam pohyboval niekto, kto má byť v izolácii. A na to nemáme kapacity,“ uviedol Pacovský.

Problémom sú aj Rómovia, ktorí bývajú v chatrčiach na druhej strane cesty pod Dreveníkom a prišli z Česka a Nemecka, kde pracovali.

Vrátilo sa tam zhruba desať ľudí, ktorí mali povinne absolvovať domácu karanténu. Nie všetci ju však dodržiavajú.

V Žehre preto s radosťou privítali informáciu, že aj individuálne návraty zo zahraničia, nielen tie štátom riadené, by mali podliehať karanténe v štátnych zariadeniach.

„Veľmi sme sa tomu potešili, ale potom prišlo sklamanie, keď sme na druhý deň počuli, že s tým sa ešte nezačína. A práve v ten deň sa nám vrátilo nejakých 70 ľudí. Ak by to bolo už v platnosti, veľmi by nám to uľahčilo situáciu. Veríme tomu, že kapacity štátnych zariadení sú už naplnené, ale o to väčší problém máme teraz my v tejto komunite,“ zdôraznil Pacovský.

Pracovníci MOPS hliadkujú pred sídliskom

Obec zabezpečila pracovníkov miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), ktorí hliadkujú pred vstupom na žehrianske sídlisko. Dozerajú na miestnych i navrátilcov.