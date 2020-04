Brutálny útok na osemročné dieťa. Na ulici ho zozadu udrel do hlavy

Mužovi hrozí 12 rokov väzenia.

6. apr 2020 o 10:47 (aktualizované 6. apr 2020 o 11:28) Kristián Sabo, Daniela Marcinová

NÁLEPKOVO. Za napadnutie iba osemročného chlapca hrozí 27-ročnému Ivanovi z Nálepkova v okrese Gelnica väzenie na päť až dvanásť rokov.

Muž na chlapca zaútočil v utorok krátko po 20.00 hod. pred vchodom do jedného z neoplotených domov v Nálepkove, teda na mieste verejne prístupnom.

Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, podľa ktorej si maloletého vyhliadol a udrel zozadu do hlavy tupým predmetom.

Utrpel ťažké zranenia

K útoku došlo veľmi rýchlo, takže miestni obyvatelia, bývajúci poblízku, chlapcovi nestihli prísť na pomoc.

Okamžite však zavolali políciu aj záchranárov.

“Po príchode policajnej hliadky na miesto už chlapca ošetrovali v sanitke. Ten bol z celého útoku otrasený a dezorientovaný, a spočiatku nevedel policajtom priblížiť, čo sa mu stalo. Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Nálepkovo však vypočuli niekoľko osôb, ktoré boli nablízku, a popis osoby, ktorý policajtom poskytli, neskôr potvrdil aj poškodený chlapec,” opísala Ivanová s tým, že pre rozsah a charakter zranení bol po prvotných vyšetreniach prevezený do nemocnice v Košiciach.

Podľa predbežného vyjadrenia lekárov utrpel chlapec ťažké zranenia s doposiaľ nešpecifikovanou dobou liečenia.

Už je vo väzbe

Policajti podozrivú osobu vypátrali a obmedzili ju na osobnej slobode.

“Vzhľadom na závažnosť skutku, ale aj to, že páchateľ svoj útok smeroval na životne dôležitý orgán – hlavu, a svojho konania sa navyše dopustil na maloletej osobe, vec na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, ktorý po vykonaní potrebných procesných úkonov 27-ročného Ivana obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva, a zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie, ktorý sudkyňa Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi akceptovala a obvineného vzala do väzby,” uviedla hovorkyňa.

Starosta: Je to strašný prípad

Starosta Nálepkova Ondrej Klekner (SaS) o prípade počul a je mu ľúto, že k niečomu takému došlo.

„K udalosti došlo na Hlavnej ulici. Počul som o tom, ale bližšie informácie nemám. Bolo to v osade Mašinka na Hlavnej ulici priamo v intraviláne obce, polícia to riešila. Je tam dlhší dom s viacerými vchodmi a býva v ňom viacero rodín. Neviem, či bol útočníkom jeho rodinný príslušník alebo nie. Potom chlapca letecky previezli do nemocnice. Čo sa týka vyšetrovania, na ťahu je polícia. Chápem, že je to strašný prípad, ale momentálne máme veľa iných problémov, ktoré musíme riešiť. Aj toto je závažné, ale, žiaľ v tejto dobe sme zavalení inou prácou,“ uviedol starosta.