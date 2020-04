Popradské čakanie na ligu sa predĺži, v Trebišove môžu točiť film

Čo by pre druholigistov z východu znamenalo zrušenie sezóny.

9. apr 2020 o 0:00 Daniel Dedina

V prípade predčasného ukončenia sezóny by z východniarov mohli najviac banovať Popradčania. (Zdroj: fkpoprad.sk)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Kým regionálne futbalové súťaže už sezónu predčasne rozpustili, celoštátne ligy ešte na definitívny verdikt čakajú.

Týka sa to aj II. ligy, kde účinkujú štyri tímy z východu republiky.

Ak by sa v sezóne 2019/20 pokračovalo, do jej zostávajúceho priebehu by vstupovali s rozdielne rozdanými kartami.

Preto aj prípadným anulovaním výsledkov by niektorí stratili viac a iní menej.

Rozmeňme si situáciu na drobné.

FK Poprad (priebežné 4. miesto, o zápas menej)

Predčasným hvizdom, znamenajúcim škrtanie všetkého, čo sa doposiaľ odohralo, by Popradčania stratili spomedzi východniarov najviac.

Zverenci trénerskej dvojice Belejčák – Ďuriš mali na jar šancu zabojovať o vytúžený postup do Fortuna ligy.

Hoci na prahu rozhodujúcej fázy ročníka nemali najlepšiu východiskovú pozíciu a úplnými topfavoritmi boli skôr iné tímy – Korzár vo svojej prognóze pred štartom jarnej časti favorizoval na priamy postup Banskú Bystricu a na baráž Skalicu – v prípade úspešne zvládnutých úvodných kôl mohli nabrať fazónu, ktorá by ich katapultovala vyššie.