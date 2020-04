Zosunutý svah a cestu v Levoči začnú opravovať v najbližších dňoch

Práce majú úsek zastabilizovať.

8. apr 2020 o 14:48 TASR

LEVOČA. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) predpokladá, že v najbližších dňoch začne sanačné a ďalšie stavebných prác na poškodenej ceste v Levoči, kde sa zosunul svah.

Uviedla to hovorkyňa PSK Daša Jeleňová s tým, že tieto práce majú zastabilizovať cestné teleso a zamedziť vzniku ďalších škôd.

Potom vybudujú novú konštrukciu násypu s cestou a osadia bezpečnostné zariadenia.

"SÚC PSK ihneď po vzniku tejto situácie spustila súťaž na zmluvného zhotoviteľa, ktorý má odstrániť vzniknutý havarijný stav a pristúpila k okamžitému dočasnému zabezpečeniu komunikácie. Umiestnila potrebné bezpečnostné prvky a usmernila dopravu do jedného jazdného pruhu. Týmito opatreniami pristúpila k minimalizovaniu vzniku ďalších škôd," vysvetlila Jeleňová.

Z trhliny veľká diera

Ďalej ozrejmila, že 9. marca vznikla najskôr viditeľná trhlina, ktorú ich zamestnanci zachraňovali dosypaním štrkovitého materiálu.

Predpokladali, že tým zamedzia vzniku ďalších deformácií na danom úseku cesty.

"Trinásteho marca sa však zosunul cestný svah do Levočského potoka v dĺžke približne 50 metrov po ľavej strane cesty v smere z Levoče do Závady. Dôsledkom je odtrhnutie násypovej konštrukcie cestného telesa, krajnice a časti jazdného pruhu, s následným zosuvom do Levočského potoka a obmedzením jeho prietoku. Pretrhlo aj vodovodné potrubie v telese násypu cesty a strhlo zvodidlá," priblížila celý rozsah poškodenia hovorkyňa.

Vyhlásili mimoriadnu situáciu

Mesto Levoča vyhlásilo v pondelok 6. apríla mimoriadnu situáciu pre zosuv svahu.

Ten poškodil cestu III/3225 Levoča - Závada, vodovodné potrubie a mesto tak prišlo o jeden zo svojich zdrojov pitnej vody.

Informovala o tom radnica na svojej sociálnej sieti s tým, že hrozí ďalší zosuv svahu a prepadnutie sa vozovky.