Päť osád na Spiši uzavreli pre koronavírus. Budú izolované

Ľuďom v karanténe zabezpečia potraviny aj zdravotnú starostlivosť.

8. apr 2020 o 23:49 Mária Šimoňáková

KROMPACHY. Karantenizácia rómskych lokalít v troch spišských samosprávach.

To je výstup krízového štábu na čele s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO), ktorý zasadal v stredu večer v Krompachoch.

Celkovo päť rómskych lokalít, tri v meste Krompachy a osady v obciach Bystrany a Žehra, bude uzatvorených do karantény.

Rozhodli sa uzavrieť celé osady

Ako premiér povedal, na relatívne malom území je dosť veľa ľudí pozitívne testovaných, presné čísla odmietol uviesť, "aby sa nepodnecovali vášne."

Podľa informácií Korzára o utorkových výsledkoch testov, ktoré boli k dispozícii v stredu, bolo v Žehre 15 nových prípadov, v Bystranoch 9 a v Krompachoch sedem prípadov.

Krízový štáb prijal spoločné rozhodnutie, o ktorom informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas.

"Pôvodne sme uvažovali nad tým, že budeme dávať do karantény osoby, u ktorej sa potvrdil koronavírus. Po zvážení miestnych podmienok a zvyklostí sme sa rozhodli, že uzavrieme určité osady v súlade so zákonom o ochrane a podpore verejného zdravia," informoval Mikas.

„Vydáme opatrenie, ktorým nariadime dotknutým obciam zabezpečiť zákaz a obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom. V tomto prípade ide o výskyt závažného prenosného ochorenia,“ informovala regionálna hygienička Renáta Hudáková.

Pollák: V osadách je priebeh ochorenia iný

Podľa Matoviča, pozitívne testovaní ľudia z rómskych lokalít prichádzali na Slovensko už začiatkom marca.

„Prichádzali z Anglicka od prvého, desiateho, 12., 14. či 15. marca domov, teda už v období pred štyrmi týždňami. Mrzí nás, že sme takýto darček dostali od predošlej vlády. Musíme sa tomuto problému postaviť čelom,“ zdôraznil Igor Matovič.

Ako uviedol Peter Pollák z permanentného krízového štábu, ochorenie sa v rómskych lokalitách vyvíja inak ako v prípade majority.

„Covid-19 v rómskych komunitách sa bude šíriť oveľa rýchlejšie. V záujme ochrany zdravia ľudí, ktorí tam žijú, ale aj ľudí, ktorí tam nežijú, rešpektujem rozhodnutie hlavného hygienika. Urobíme všetko preto, aby sme ochránili ľudské životy,“ uviedol Pollák.

Zabezpečia potraviny a zdravotnú pomoc

Opatrenia začnú v rómskych lokalitách platiť od stredajšej polnoci.

Ministerstvo obrany SR bude zabezpečovať verejný poriadok počas karantenizácie rómskych lokalít s výskytom Covid-19.

„Dôležité je zabezpečiť aj pre ľudí z osád aj mimo nich čo najpríjemnejšie prostredie v tejto realite. Budeme sa snažiť pomáhať zaisťovať podporu, aj čo sa týka pomoci potravinového zabezpečenia,“ informoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Krajský policajný riaditeľ v Košiciach Radoslav Fedor povedal, že zabezpečia službu pre všetkých občanov, ako aj poriadok a zdravotná pomoc.

Posilnia tímy na odber vzoriek

Aj stredu pokračovala operácia Karusel, teda testovanie v rómskych osadách po Slovensku. Nasadených bolo 800 vojakov.

V priebehu sviatkov budú posilnené testovacie tímy. Z pôvodných štyroch budú navýšené na osem.

„Posilnené tímy budú pracovať už od štvrtka. Pripravených je ďalších 25 ľudí, ktorí budú vyškolení. K dnešnému dňu počet odobratých vzoriek presiahol tisíc, predpokladáme, že v najbližších dňoch to číslo bude výraznejšie narastať,“ povedal hlavný lekár Ozbrojených síl SR Vladimír Lengvarský.

„Toto opatrenie ochráni obyvateľov našich mestských štvrtí, ale aj majority. Som rada, že sa to rozhodnutie prijalo rýchle. Každým dňom by sa situácia mohla zhoršovať. Určite budeme nápomocní a súčinní vo všetkom. Chválim rozhodnutie hlavného hygienika a pána premiéra,“ dodala primátorka mesta Krompachy Iveta Rušinová (nez.).

Matovič: Nie je to nepriateľský akt

Matovič odkázal ľuďom do osád, že opatrenie nie je nepriateľským aktom.

„Chceme chrániť ľudí v karanténe, aj všetkých ostatných ľudí, ktorí priebežne s nimi prichádzali do kontaktu. Nechcem nikoho strašiť, ale ľudia, ktorí postupne prichádzali domov, zrejme už nakazení prišli a medzitým prichádzali do kontaktu s ľuďmi. Ľudia by mali byť opatrní. Pri akýchkoľvek príznakoch, ak by boli, je potrebné kontaktovať svojho lekára, lebo je dosť možné, že vírus sa nám tu medzičasom rozmnoží. Ale práve týmito karanténnymi opatreniami ho chceme dostať pod kontrolu,“ zdôraznil Matovič.

Matovič potvrdil, že ľuďom v karanténe zabezpečia potraviny, pitnú vodu, aby nemali strach o svoj život.

Potvrdil, že s jedným s obchodným reťazcom ešte v stredu večer dohodli, že zabezpečia v kamiónoch priamo do karantenizovaých osád potraviny.

Ak bude potrebné, bude zabezpečená aj lekárska starostlivosť.

Opatrenia uvítal aj starosta Bystrian František Žiga (SRK).

„Opatrenia sú v prospech Rómov aj tých druhých. Hovorilo sa aj o iných alternatívach, že sa dajú pozitívni ľudia do karantény. Ale veľa ľudí sa stretávalo v osade, tak sa rozhodlo, že sa uzavrie celá osada. U nás sa to týka asi dvoch tisíc ľudí,“ dodal starosta Bystrian.