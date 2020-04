Levočan v Kórei: Efektivita ich prístupu spočíva v informovaní a testovaní

So sledovaním pohybu problém nemajú.

11. apr 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Gabriel Lukáč odišiel do Južnej Kórey sám. Manželka s deťmi radšej zostala na Slovensku. (Zdroj: Archív G. L.)

LEVOČA. Kritická situácia súvisiaca so šíriacim sa koronavírusom, ktorá je v súčasnosti prakticky na celom svete, zasiahla Južnú Kóreu ešte koncom februára.

Levočanovi Gabrielovi Lukáčovi, ktorý pôsobí ako lektor slovenského jazyka a literatúry na Kórejskej univerzite zahraničných štúdií v meste Jongin, sa tým jeho život vo viacerých smeroch skomplikoval.

Napriek tomu, že sa Južnej Kórei podarilo v relatívne krátkom čase dostať masívne šírenie vírusu pod kontrolu, na Slovensko sa pre zrušené lety zatiaľ vrátiť nemôže.

S cudzincami pracoval už na Slovensku

Jeho cesta na Kórejskú univerzitu bola, ako sám povedal, prozaická.

Pôvodne študoval slovenský jazyk a literatúru na Prešovskej univerzite, neskôr pokračoval v doktorandskom štúdiu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Už počas neho nabral prvé skúsenosti s výučbou slovenčiny pre cudzincov.

„Potom sa to prirodzene vyvinulo tak, že keď prišla ponuka, aby som sa zúčastnil výberového konania tu v Kórei, mal som už vďaka skúsenostiam aj potrebnú kvalifikáciu a to konanie dopadlo úspešne,” opísal s tým, že do Ázie prišiel učiť prvý raz v septembri 2018.

Odletel sám

Keď sa začali z Číny šíriť prvé správy o kritickej situácii pre epidémiu, bol spolu s manželkou na Slovensku.

V tom čase sa im narodila druhá dcéra, takže uvažovali, ako sa v takejto situácii zariadiť. Nakoniec sa rozhodli, že späť do Kórey odletí len sám Gabriel a manželka s deťmi zostane na Slovensku.

„Ja som sem pricestoval niekedy v polovici februára, vtedy už boli v Kórei prvé prípady, ale nebolo to nič také vážne,” povedal s tým, že hoci sú medzi Čínou a Kóreou časté lety, krajina má veľmi dobré preventívne opatrenia.