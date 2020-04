Učiteľ z rómskej Lomničky: Chýbajú pozitívne vzory, to neveští deťom dobrú budúcnosť

Nevedia, že žiť sa dá aj inak.

12. apr 2020 o 0:00 Simona Gálová

LOMNIČKA. Z katedry politológie cez kemp pre sýrskych imigrantov do základnej školy, v ktorej sa nachádza osemsto rómskych žiakov. Dnes je DOMINIK SELEP triedny učiteľ na Základnej škole v Lomničke. Táto spišská obec patrí medzi najmladšie v krajine – priemerný vek je dvadsať rokov a ročne sa tu narodí sto detí. Pre tie tu funguje komunitné centrum, materská, špeciálna a základná škola, v ktorej zamestnanci pracujú na dve zmeny. Učiteľ štvrtákov opisuje, ako sa pracuje so žiakmi z Lomničky a ako vyzerá ich detstvo. Majú tieto deti šancu prežiť lepší život ako ich rodičia? Práve vzdelanie to podľa neho môže výrazne ovplyvniť.

Cez štúdium politológie, prácu v utečeneckom tábore ste sa dostali k učeniu v rómskej osade. Ako sa to stalo?

Dva roky po vysokej škole som pracoval ako sociálny pracovník v Gabčíkove, kde bol zriadený kemp pre sýrskych žiadateľov o rakúsky azyl. V tejto práci som chcel pokračovať, ale na Slovensku nebol už žiaden takýto tábor. Vedel som, že chcem ostať v sociálnej sfére a ťahalo ma to najmä k práci s imigrantmi alebo Rómami. Prihlásil som sa na miesto učiteľa v Lomničke, čo je rómska obec pri Podolínci a dnes som tam už druhý rok.

Pamätáte si na svoj prvý deň v Lomničke?

Mal som trému, ale vedel som, prečo tam som. Pri dnešnom nastavení školstva je až deväťdesiat percent rómskych detí odkázaných na podporu systému, školy a samotného učiteľa. S touto myšlienkou som tam išiel. V škole pracuje stodesať ľudí, takže ďalší šok bol ten, že som si musel zvyknúť na tak veľký počet kolegov. Niektorí z nich dávno v tejto práci rezignovali, takže ma vítali s poznámkami, že nemám čakať zmeny a že tie deti iné nebudú.

A ako vyzerá prvý školský deň týchto detí?

Väčšina detí z Lomničky nie je na školské prostredie a systém pripravená. Sedemdesiat percent detí neovláda základné veci ako sú hygienické návyky, držanie ceruzky či držanie kníh. Nemôžeme sa však čudovať, keďže sa tieto veci nemali kde naučiť.

V Lomničke však funguje aj materská škola. Nie je to miesto, kde by sa to mohli naučiť?

V Lomničke sa ročne narodí okolo sto detí. Škôlka momentálne ponúka miesto pre polovicu z nich. Druhá polovica sa tak do škôlky vôbec nedostane. Tie deti, ktoré sa do škôlky dostanú, aj tak nedostanú špeciálnu starostlivosť. Systém nie je nastavený tak, aby sa učitelia mohli venovať každému dieťaťu zvlášť. Nemôžu zistiť v akých podmienkach dieťa žije a aký prístup k nemu potrebujú zvoliť. Dnes nie je dostatočná kapacita pre deti, je nedostatok personálu, špeciálne rómskych asistentov, ktorí by deťom dokázali pripraviť prostredie, ktoré je deťom známe. Tie však v škôlke trávia stále málo času na to, aby sme stihli podchytiť ich rozvoj.

Od roku 2021 by malo každé päťročné dieťa povinne absolvovať jeden rok v materskej škole. Ako sa tým zmení štartovacia pozícia detí z vylúčených komunít?

Jeden rok v materskej škôlke je stále krátky čas na to, aby boli deti zo znevýhodnených podmienok dostatočne pripravené na príchod do školy. Problémom je, že deti, ktoré boli v škôlke iba rok musia ísť nakoniec aj tak do nultého ročníka. Minulý rok išlo priamo do prvého ročníka iba jedno dieťa. Ostatné museli absolvovať nultý ročník, pretože nedosiahli potrebnú úroveň školskej zrelosti. Ak by boli v škôlke aspoň na dva roky, šanca na priamy prechod do prvého ročníka by sa zvýšila.

Výskumy však ukazujú, že najdôležitejšie obdobie pre vývoj dieťaťa je rané detstvo do troch rokov. Ako vyzerá toto obdobie dieťaťa v Lomničke?