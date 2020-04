Syn mafiánskeho bossa na jeden mesiac zmení bydlisko

Filipovi Okoličánymu súd schválil trest za krčmovú bitku.

16. apr 2020 o 0:00 Róbert Bejda

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Filip, 26-ročný syn na doživotie odsúdeného bossa košického podsvetia Róberta Okoličányho, sa vlani v októbri ocitol vo väzbe.

Dostal sa tam po obvinení z prečinov výtržníctva a ublíženia na zdraví.

Po šiestich mesiacoch je zrejmé, že svoje prechodné bydlisko na necelý jeden mesiac zmení.

Za mrežami síce ostane, no už to nebude cela vyšetrovacej väzby, ale väzenská.

Pobil sa v krčme

Filip sa protiprávneho konania dopustil 12. októbra v pohostinstve v obci Granč-Petrovce v okrese Levoča.

Podľa uznesenia o vznesení obvinenia v čase medzi 19. a 20. hodinou bez zjavnej príčiny fyzicky napadol Michala V. tak, že ho hlavou udrel do oblasti tváre.

Prítomní zákazníci ho chceli spacifikovať, no obvinený ich udieral päsťami. Po tom, čo ho vyviedli z pohostinstva, sa vrátil, úderom hlavou napadol ďalšieho poškodeného a do iného hodil pivový pohár.

Počas incidentu Filip rozbil sklené výplne vchodových dverí a rozhadzovaním po miestnosti aj niekoľko pohárov.

Vzduchom letela i fľaša od viney. Pred odchodom Filip všetkým v pohostinstve povedal, aby sa neopovážili volať políciu, lebo zle dopadnú.

Lekárske správy hovoria o zlomenine nosových kostí, narazení oka a škode na rozbitých sklených výplniach vo výške 200 eur.

Zle si vysvetlil pohľady

Filip býva v Granči-Petrovciach s manželkou a troma deťmi v dome svokrovcov.

Na polícii sa vyhovoril na skratové konanie.

So svokrom vraj oslavoval narodeniny a spolu vypili asi liter pálenky. Po vstupe do pohostinstva mal pocit, že sa na neho všetci čudne pozerajú, a tieto pohľady si zle vysvetlil.

Najprv reagoval verbálne, potom došlo k fyzickému napadnutiu, no kto s tým začal, to si vraj už nepamätal.

Keď ho vyhodili z pohostinstva, tak ho to nahnevalo, že sa vrátil, hlavou rozbil sklenú výplň a udrel niekoho do tváre. Nikomu sa údajne nevyhrážal, iba im nadával do debilkov a idiotov.

Svedkovia, vrátane zranených Grančanov-Petrovčanov, však opísali incident úplne inak.

Trest si dohodol

Podľa Trestného zákona hrozilo Filipovi väzenie až do troch rokov.

Ako nás informovala hovorkyňa košickej krajskej prokuratúry, vďaka dohode o vine a treste, ktorú v marci uzavrel s prokurátorom, obišiel oveľa lepšie.

„Navrhnutý je trest odňatia slobody v trvaní siedmich mesiacov nepodmienečne so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia," uviedla Jarmila Janová.

Filipov obhajca Pavel Piovarči ml. nám po uzavretí dohody povedal, že v prospech jeho klienta zavážilo niekoľko faktorov.