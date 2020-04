Štátny tajomník Galek: Pnutie v koalícii je prirodzené, ale pôjde to ako po masle

Prioritou je, aby straty po kríze boli čo najmenšie.

20. apr 2020 o 0:00 Michal Frank

SVIT. V minulom volebnom období bol poslancom Národnej rady za stranu Sloboda a Solidarita. Bol sedmičkou na kandidátke sulíkovcov, ale teraz už nešiel do parlamentu, ale do exekutívy. Karol Galek zo Svitu (okres Poprad) sa stal štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva.

V rozhovore pre Korzár Karol Galek hovorí o súčasnej politickej i ekonomickej situácii, o napätí vo vzťahoch s matovičovcami, ale aj o prázdnych priemyselných parkoch na východnom Slovensku.

Stali ste sa štátnym tajomníkom na ministerstve hospodárstva, vedeným vaším straníckym šéfom Richardom Sulíkom. Ako sa s ním robí?

- Som spoluzakladajúcim členom SaS, takže s Richardom sa poznám a spolupracujem už viac ako 10 rokov. V otázkach energetiky, ktorá je mojou oblasťou, mám jeho plnú dôveru a tak o to ľahšie sa mi presadzujú jednotlivé riešenia. Všetko navyše vychádza z liberálnych princípov, ktoré obaja zdieľame. Richard je navyše z môjho pohľadu stále ten istý Richard, s ktorým sme zakladali SaS, keď ju viedol, keď bol poslancom Europarlamentu a aj teraz, keď je ministrom. Toto v mnohých situáciách zjednodušuje komunikáciu a urýchľuje veci. Občas skrátka stačí povedať – veď vieš, čo myslím...

Je to pozícia, o ktorú ste mali záujem, alebo ste mali inú predstavu po voľbách?

- Určite exekutívna funkcia s úzkou agendou a pozíciou, z ktorej sa reálne a rýchlo dajú meniť veci a prijímať rozhodnutia mi je milšia ako parlamentná široká agenda. A to aj napriek tomu, že nateraz riešime najmä opatrenia súvisiace s krízou a môj pracovný deň trvá nezriedka aj 12 hodín.

Čomu sa bude venovať vaša agenda štátneho tajomníka?

Súvisiaci článok Poslankyňa Leščáková: Dobre, že regióny dostala pod patronát Remišová Čítajte

- Som energetik, v parlamente som v minulom volebnom období predložil súbor zákonov za účelom zníženia cien energií, otvorenia regulácie, ukončenia dotovanej výroby elektriny z domáceho uhlia, či zrušenia teplárenského nevoľníctva. Všetky tieto zákony viem a chcem konečne pretaviť do praxe. Okrem toho si uvedomujem potrebu reformy baníctva, na ktoré budem mať tiež priamy dosah. V rámci organizačnej štruktúry mi taktiež podlieha odbor priemyselného rozvoja a investícií.

Nastúpili ste v ťažkých časoch, keď ekonomika tvrdo pocíti dopady opatrení proti pandémii koronavírusu. Aké budú priority vášho rezortu?

- Prioritou je, aby to hospodárstvo, ekonomika, no najmä ľudia ustáli a straty, ktoré budeme počítať po kríze, boli čo najmenšie. Napríklad v energetike rôznymi odkladmi či už sankcií alebo splatnosti faktúr krízou dotknutých odberateľov sledujeme, aby sa nám nerozpadol celý energetický reťazec, keďže okrem odberateľov a dodávateľov sú dotknutí aj distribútori, prenosová sústava, výrobcovia či krátkodobý trh. V druhej fáze chceme následne priniesť likviditu, v tretej pomôcť tým, čo ostali mimo opatrení a v štvrtej konečne dlhodobo, systémovo a transparentne nastaviť fungovanie energetiky, ktorá bude odolná voči obdobným krízam, ktoré by sa mohli ešte vyskytnúť v budúcnosti.

Z mediálnych vyjadrení cítiť pnutie medzi SaS a OĽaNO. Myslíte si, že vládna koalícia, ktorá dnes má ústavnú väčšinu, vydrží štyri roky?

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 01:00 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa