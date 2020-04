Minister vnútra si pozrel uzavreté lokality na Spiši

Pri aktuálnych 51 nakazených v Žehre sa dá už hovoriť o komunitnom prenose.

ŽEHRA. Obec Žehra je aktuálne najviac postihnutou obcou, čo sa týka počtu pozitívne testovaných na ochorenie Covid-19.

V tomto prípade sa dá hovoriť už o komunitnom šírení nákazy, keďže ostatné testovanie medzi obyvateľmi uzatvorenej lokality potvrdilo šírenie koronavírusu aj medzi jednotlivými členmi rodín.

Hovorí o tom aj prednosta Obecného úradu v Žehre Miloš Pacovský.

„Vzhľadom na aktuálne počty pozitívne testovaných ľudí sa potvrdilo, že ide o komunitné šírenie ochorenia. Možno Žehra bude ten pilotný projekt, na ktorom sa budú učiť ostatné samosprávy, ako zamedziť tomuto šíreniu,“ uviedol Pacovský.

Ako uviedol, v uzatvorenej lokalite došlo už aj k pretestovaniu ľudí.

Na otázku, či číslo pozitívne testovaných ľudí môže ešte narásť, Pacovský reagoval: „Nepredpokladám, že by sa to číslo ešte výrazne zvyšovalo. Máme už všetky testy zistené. Ale môže sa stať, že sa objavia prípady, kedy budú ľudia bez príznakov a neskôr sa zistí, že sú noví pozitívni. Aj z tohto hľadiska si myslím, že uzatvorenie bolo dobrým krokom. Neviem si predstaviť, ako by sa tá nákaza rozšírila do priľahlých miest, ak by sme to nechali otvorené, aj pri tom náraste, ktorý bol v posledných dňoch.“

Scenár komunitného šírenia nákazy a uzávery osád

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), ktorý v piatok navštívil uzatvorené lokality na Spiši, uviedol, že nemá informácie o tom, že by sa komunitné šírenie nákazy týkalo aj iných osád.

