Pomáha Rómom s prácou: Kríza sa najviac dotkne najzraniteľnejších

Zamestnanosťou znevýhodnených skupín sa MICHAELA MUDROŇOVÁ zaoberá dlhodobo. V minulosti sa venovala zamestnanosti mladých ľudí, dnes pracuje ako riaditeľka neziskovej organizácie Agentúra práce pre Banskobystrický kraj a v organizácii Človek v ohrození ako koordinátorka pracovného poradenstva. V ich komunitných centrách pri Bardejove, Prešove a na Spiši pomáha Rómom získať si a udržať prácu. Ľudia z vylúčených rómskych komunít sa podľa nej potrebujú a chcú zamestnať ako ktokoľvek iný. Čo všetko im bráni pri vstupe do zamestnania a kto im môže pomôcť? Spojiť sily by mali podľa nej všetci, pretože prichádzajúca ekonomická kríza sa najviac dotkne tých najzraniteľnejších.

Mnoho ľudí z majority má názor, že Rómovia pracovať nechcú a že im vyhovuje poberanie sociálnych dávok. Čo hovoria vaše skúsenosti?

Väčšina Rómov chce pracovať rovnako ako ľudia z majority. Chcú poskytnúť svojim deťom šťastné detstvo, výživnú stravu aj všetko ostatné, čo k životu potrebujú. Drvivá časť našich klientov si hľadá prácu, a ak sa k nej dostanú, snažia sa si ju zo všetkých síl udržať. Bežný človek si však nedokáže predstaviť, čo všetko musí Róm z vylúčenej komunity prekonať, aby sa dostal k zamestnaniu. Pravdou je, že štartovacia čiara ľudí z marginalizovaných oblastí je úplne iná ako ľudí z majority.

Čo všetko bráni ľuďom z vylúčených komunít zamestnať sa?

Prvou prekážkou je už len spomínaný výraz vylúčená komunita. Títo ľudia žijú na okraji obcí alebo mimo akejkoľvek obce. Už len dostať sa z takýchto oblastí do miest, kde je práca, je veľký problém. Za všetko hovoria príbehy klientov z Roškoviec, ktorí mohli pracovať v priemyselnom parku v Poprade, no autobusový spoj, s ktorým by sa dostali ráno do práce, neexistoval. Priestorové vylúčenie sa stalo jednou z veľkých prekážok.

Aké sú ďalšie?

Ďalším problémom je dlhodobý výskyt generačnej chudoby a všetky javy, ktoré sa s tým spájajú. Veľa ľudí z vylúčených komunít žije na dlh, má exekúcie a len čo sa zamestnajú, exekútori im stiahnu peniaze a nič im neostane. Problémom je aj zlý zdravotný stav, pretože Rómovia majú horší prístup k zdravotnej starostlivosti, nedostatočnú výživu a v rodinách je dlhodobo prítomný toxický stres. K tomu sa pridáva absencia základných vecí, ako je prístup k vode či elektrine. Ak sa spoja všetky tieto veci, vymaniť sa z takejto situácie sami nedokážu.

Akú rolu v ceste za zamestnaním zohráva vzdelanie?

Problém so vzdelaním začína už odmalička. Deti vyrastajú v málo podnetnom prostredí, chýba im predškolská príprava a už v tomto období Rómovia nemajú šancu dobehnúť majoritu. Len malá časť má dosiahnuté vyššie vzdelanie. Väčšina z nich navštevuje dvojročné odborné stredné školy, z ktorých si nedokážu nájsť uplatnenie. Je veľmi potrebné, aby vznikali odbory, ktoré priamo súvisia s potrebami trhu práce.

Je možné dokončiť si strednú školu v neskoršom veku?

Pri dnešnom legislatívnom nastavení je to pre ľudí žijúcich v chudobe skôr nemožné. Jedna z našich klientiek si chcela dorobiť strednú školu, mala však 34 rokov a bola matkou. Hoci mala v škole individuálny plán, forma štúdia bola denná, takže nemohla byť evidovaná na úrade práce. Teda za ňu štát neodvádzal zdravotné poistenie a začal jej vznikať dlh. Celosvetovo sa dnes kladie dôraz na zvyšovanie úrovne vzdelania. Celoživotné vzdelávanie a štátne opatrenia by mali byť najmä pre nízko vzdelané a znevýhodnené skupiny obyvateľstva viac motivačné.

Nepomáhajú ani rekvalifikačné kurzy úradu práce?

V ponuke sú školenia, ktoré sú nastavené pre priemer. Ak sa na školenie dostane človek, ktorý nemá dokončenú základnú školu, nič mu ten kurz v konečnom dôsledku neprinesie, pretože nie je prispôsobený jeho zručnosti a vzdelaniu. Niektoré školenia sú veľakrát desiatky kilometrov od miesta bydliska a náklady na dopravu mu štát preplatí až po absolvovaní kurzu. Pravda je, že mesačné cestovanie na školenia si ľudia žijúci v hmotnej núdzi často naozaj nemôžu dovoliť. Kurzy a iné typy vzdelávania však budú čoraz viac potrebné, pretože práca sa automatizuje a nízkokvalifikovaných pracovných pozícií bude čoraz menej.

