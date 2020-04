Krompašanka v Amerike: Málo testovania spomalilo odozvu na vírus

Aj ju prepadli obavy o trojročného syna, riešila aj závet.

23. apr 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková

Marina so synom Timurom počas dovolenky na Maui. (Zdroj: Archív Martina Ziegenbein)

WESTON, WISCONSIN. Krompašanka Martina Ziegenbein vyštudovala medicínu.

Do Ameriky odcestovala pred devätnástimi rokmi a žije tam doteraz. Pracuje ako reumatologička na miestnej poliklinike.

Ako lekárka vníma situáciu okolo Covid-19 intenzívnejšie.

Amerika bola podľa nej nepripravená na testovanie, čo sa odzrkadlilo v boji s koronavírusom.

Martina počas medicíny strávila rok v laboratóriu klinickej farmakológie na Mayo klinike v Rochestri v štáte Minnesota.

„Už počas nej som mala možnosť chodiť na prednášky typu grand rounds, kde sa diskutujú rozličné témy v medicíne. Potom sa mi podarilo absolvovať mesačnú stáž s lekármi internej medicíny a to mi učarovalo. Mala som pocit, že výuka mladých lekárov po skončení medicíny je tam veľmi dobre organizovaná,“ zaspomínala na svoj príchod do Ameriky lekárka Martina.

Prešla si rezidenciou v internej medicíne, potom ďalšou špecializáciou v reumatológii a od roku 2007 pracuje ako reumatologička v ambulancii na poliklinike.

Zo začiatku žila prevažne vo Wisconsine, krátko bola aj v Severnej Karolíne. Vo Westone je od apríla 2017.

Málo testovania spomalilo odozvu na koronavírus

Spojené štáty americké sú v súčasnosti najviac postihnutou krajinou, čo sa týka počtu nakazených koronavírusom, ale aj počtom ľudí, ktorí na ochorenie Covid-19 zomreli.

„USA je veľká krajina, takže to, myslím, ľudí veľmi neprekvapilo, že tých nakazených je veľa, že máme najviac prípadov. Čo však ľudí prekvapilo, bolo to, aké nepripravené boli USA na testovanie, dosť to spomalilo odozvu na infekciu,“ myslí si Martina.

Najhoršia situácia je v New Yorku. Martina býva od mesta asi tri hodiny lietadlom.

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom sa nevyhli ani štátu Wisconsin, kde Martina býva.