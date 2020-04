V CSS Batizovce testovali všetkých klientov i pracovníkov

Kraj využil vlastné testy od súkromnej firmy.

20. apr 2020 o 19:01 Michal Frank

BATIZOVCE. Testami na Covid-19 prešlo v pondelok vyše dvesto ľudí v Centre sociálnych služieb (CSS) v Batizovciach v okrese Poprad.

Stalo sa tak aj v súvislosti s prvým prípadom výskytu ochorenia na koronavírus a úmrtia klientky zariadenia.

CSS Domov pod Tatrami patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

V pondelok v ňom bolo testovaných všetkých 114 prijímateľov a 95 zamestnancov zariadenia.

Odbery zabezpečovala výjazdová jednotka Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

Informovala o tom hovorkyňa PSK Dáša Jeleňová.

Vlastné testy

Testy boli naplánované už skôr. Zabezpečená bola súkromná spoločnosť Medirex, ktorá má postupne vykonať okolo tristo testov v župných zariadeniach.

Nešlo teda o rýchlotesty avizované vládou, hoci aj na ne PSK čaká.

„Rýchlotesty síce nezodpovedajú celkom našim potrebám, ale je to ďalší posun k ochrane zdravia pred nákazou Covid-19. Podobne ako vládou schválené testovanie nových klientov zariadení sociálnych služieb a aj klientov zariadení, ktorí sa vrátia po preliečení z nemocníc. Veríme, že toto dôležité opatrenie sa teraz bude čo najskôr aplikovať aj v praxi,“ povedal predseda PSK Milan Majerský (KDH).

Zdroj nákazy neistý

Vzhľadom na vážnosť situácie župan vyzdvihol promptnosť odbernej jednotky, ako aj následných procedúr.

„Aj keď v tomto konkrétnom prípade (úmrtie klientky – pozn. red.) vzhľadom na dva rozdielne výsledky testovania u pacientky, ktorá pri hospitalizácii v popradskej nemocnici bola negatívna, a následne po štyroch dňoch pozitívna na Covid-19, je zdroj nákazy neistý, situáciu nechceme podceniť. Centrum sociálnych služieb je od soboty v karanténe s tým, že sme naliehali na pretestovanie všetkých prijímateľov i zamestnancov zariadenia,“ informoval Milan Majerský.

Opatrenia župy

Kraj zaviedol vo svojich zariadeniach sprísnené hygienické opatrenia začiatkom marca. Týkajú sa klientov i pracovníkov. Tieto opatrenia zároveň pravidelne monitoruje.

„Išli sme aj nad rámec štátom riadených usmernení, keďže sme si boli vedomí všetkých rizík, ktoré tejto skupine obyvateľov často so sprievodnými a ťažkými diagnózami hrozia. Toto ochorenie je zákerné, aj keď robíme maximum, môže si nájsť rôzne cesty aj napriek opatreniam, ktoré neustále sprísňujeme. Privítali by sme aj väčšie možnosti pri preventívnom testovaní najohrozenejších zamestnancov i prijímateľov služieb, keďže my v tomto smere máme pomerne zviazané ruky, “ konštatoval župan Milan Majerský.

CSS Domov pod Tatrami Batizovce oznamuje Oznam verejnosti, ktorý zverejnilo CSS Domov pod Tatrami Batizovce na svojej stránke: Týmto oznamujeme verejnosti, že Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce má spracovaný krízový plán. Pravidelne sledujeme najnovšie informácie úradu vereného zdravotníctva SR, MZ SR, MPSVR SR, vykonávame denný monitoring vývoja situácie a reagujeme na pokyny Ústredného krízového štábu SR a vedenia PSK. Na na základe ich pokynov sú do odvolania zakázané návštevy v zariadení. Sme v spojení s RÚVZ v Poprade – kontakt: 0911 635 260, 0903 905 080. Riaditeľka zariadenia príkazným listom menovala Krízový štáb, ktorý má pravidelné stretnutia, na ktorých sa kontroluje plnenie plánu a operatívne reaguje na situáciu. Členovia krízového štábu budú prítomní v čase krízy v zariadení. Členovia krízového štábu spracovali plán preventívnych opatrení a súčasne aj krízových opatrení v prípade karantény. V prípade realizácie krízových opatrení bude prevádzka zariadenia personálne zabezpečená. Činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah. Uznesením vlády č. 169 zo dňa 27. 3. 2020 sa rozširuje núdzový stav o uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. CSS zároveň zháňa dobrovoľníkov.