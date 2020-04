V uzavretej osade v Bystranoch sa znovu testovalo. Na rad by mali prísť všetci

V karanténe žije už dvanásty deň 2 200 ľudí.

21. apr 2020 o 12:26 Mária Šimoňáková

BYSTRANY. V osade Bystrany, ktorá je už takmer dva týždne v karanténe, boli v utorok od skorého rána testovaní prví pozitívni na Covid-19. Ide už o druhé testovanie týchto ľudí, vrátane ich rodinných príslušníkov.

Spolu otestovali 19 ľudí.

Bystrany sú jednou z osád, ktoré by mali prejsť plošným testovaním v stredu dopoludnia.

Na základe výsledkov sa rozhodne, či sa bude karanténa pomaly otvárať, alebo či ostanú v karanténe len niektoré ulice v osade.

Obec má 2 800 obyvateľov. V osade nad obcou je už 12. deň v uzatvorenej karanténe zhruba 2 200 ľudí.

Hľadajú sa aj iné možnosti karantény

Ako potvrdil starosta obce Bystrany František Žiga (SRK), na ústrednom krízovom štábe v Bratislave bola reč aj o tom, že by nemusela byť uzavretá celá osada, že sa hľadajú aj iné možnosti a iné riešenia, akými by sa dala karanténa a izolácia zabezpečiť.

Či sa tak udeje alebo nie, to bude známe po stredajšom testovaní všetkých 2 200 ľudí. Otestovaní majú byť tzv. rýchlotestami. Tie ukážu, ako sa nákaza v uzatvorenej osade šíri.

Plošné testovanie zatiaľ ústredný krízový štáb oficiálne nepotvrdil.

V prvom teste boli pozitívni 9 ľudia, ďalší desiati rodinní príslušníci boli v utorok otestovaní spolu s nimi.

„Na štábe nám bolo povedané, že sa tu budú robiť rýchlotesty a že sa človek hneď dozvie, či je pozitívny alebo nie, a prakticky by sa mala osada otvoriť,“ priblížil starosta.

Ako uviedol, dá sa, aby ľudia v karanténe boli len na uliciach či v konkrétnych domoch, kde budú pozitívne testovaní.

Podľa Žigu v obci majú príslušníkov miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorí by dohliadli na jej dodržiavanie.

„Máme v obci jeden dom, kde sú ľudia v karanténe a už sami Rómovia medzi sebou hovoria, aby nevychádzali von, aby dodržiavali karanténu a oni ju aj dodržujú,“ priblížil Žiga.

„Ak by sa ukázalo, že všetci sú negatívni, okrem tých deviatich pozitívnych, čo boli prví testovaní, spadol by nám kameň zo srdca. Bolo by to najlepšie,“ uviedol starosta.

Ľudia v karanténe musia byť disciplinovaní

Ten má v ostatné dni plné ruky práce. Ľudia z karantény mu denne volajú, čo potrebujú, niekedy aj viackrát do dňa.

