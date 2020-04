V Bystranoch a Krompachoch pokračovalo pretestovanie pozitívnych ľudí

Plošné zatiaľ nebolo. Pokračovať budú v Žehre.

22. apr 2020 o 16:38 Mária Šimoňáková

BYSTRANY. V Bystranoch v okrese Spišská Nová Ves sa v stredu testovalo znova.

Išlo o druhé pretestovanie prvých pozitívnych na Covid-19 a ich rodinných príslušníkov.

Vojenský odberný tím bol aj v meste Krompachy, kde sa pretestovalo prvýkrát od prvých pozitívnych prípadov.

Spolu vzali vzorky 65 ľuďom.

V Bystranoch dúfajú v pozitívne výsledky

„Teraz sa testovali tí istí ľudia, ktorí boli otestovaní v utorok. Ide v poradí už o druhé pretestovanie,“ uviedol starosta Bystrian František Žiga (SRK).

Ten ešte v utorok hovoril o zámeroch, ktoré odzneli na ústrednom krízovom štábe a ktorého sa starosta v Bratislave zúčastnil. Hovorili na ňom aj o celoplošnom testovaní celej osady. V stredu sa tak nakoniec neudialo.

Starosta dúfa, že výsledky dopadnú dobre a uzatvorená osada sa bude čoskoro postupne otvárať.

Upozorňuje však, že ak by k tomu došlo, ľudia budú musieť byť stále disciplinovaní.

„Ak by došlo k otvoreniu osady, určite prvé, čo by sme tam urobili, by bolo šírenie osvety. Prišli by sme medzi nich a hovorili o tom, čo je pre nich dobré, aby dodržiavali nastavené pravidlá, aby sa znova nestalo, že by osada sa uzatvorila,“ zdôraznil Žiga.

„Dnes (v stredu - pozn. red. ) sa robilo pretestovanie. Všetko prebehlo v poriadku. Prítomný bol aj starosta obce a všetko išlo tak, ako má. V utorok nám odbery komplikoval silný vietor, museli sme premiestňovať odberné miesto. Teraz to už bolo z tohto pohľadu v poriadku,“ priblížil Rastislav Sluťá, expert na civilno-vojenskú spoluprácu.

Testovanie v Krompachoch

V stredu sa robili opakované testy aj v meste Krompachy.

„Testy sa robili vo všetkých troch uzatvorených lokalitách na Družstevnej, Hornádskej ulici i na Starej Maši. Išlo o ľudí, ktorí boli pred dvoma týždňami pozitívne testovaní. Dnes (v stredu - pozn. red.) to bolo prvé testovanie,vo štvrtok bude druhé. Zatiaľ ďalší časový harmonogram nevieme. Podľa toho, aké budú výsledky, rozhodne krízový štáb, resp. hlavný hygienik, ako ďalej,“ uviedla primátorka mesta Iveta Rušinová (nezávislá).

Tá je pri otváraní uzatvorených lokalít opatrná.

„Ak mám hovoriť za seba, tej roboty by bolo menej, ale ja by som priala skríningové testovanie. Lebo môže sa stať, že tí, ktorí boli predtým pozitívni, budú negatívni a aj ich rodinní príslušníci. No nikto nevie, akým spôsobom sa tento vírus šíri. Bolo by dobré, aby aspoň časť bola pretestovaná týmto skríningom, tak by sme mali väčšiu istotu. Mohlo sa to preniesť do tých osád. A vtedy je problém. Ľudia nedodržujú odstupy, sú všetci spolu, niekto má rúško, iný nie. Tak sa môže stať, že viacerí sa mohli nakaziť. Aby tá istota bola aj u nich, aj u majority,“ zdôraznila Rušinová.

Hovorí, že karanténa je ťažká nielen pre ľudí v jej vnútri, ale rovnako aj pre tých vonku. Náročné je to i pre políciu a ozbrojené sily.

Informáciu o tom, že by malo v Krompachoch dôjsť k plošnému testovaniu, primátorka nemá.

Ako to bude s pokračovaním uzávery lokalít na Spiši, či budú alebo nebudú otvorené, ukážu až výsledky pretestovania.

Podľa našich informácií ďalšie testovanie by malo byť vo štvrtok aj v obci Žehra.

Vojenský testovací tím by mal urobiť kontrolné odbery aj u Richnavčana a jeho rodiny, ktorý bol prvým nakazeným z rómskej komunity.