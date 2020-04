Juraj Jakubisko sa dožíva 82 rokov. Na oslavy však nemá čas

Namiesto párty dokončuje trikové scény pre novú Perinbabu.

30. apr 2020 o 12:13 SITA

BRATISLAVA, KOJŠOV. Slovenský filmár Juraj Jakubisko, ktorý vo štvrtok oslavuje 82. narodeniny, podľa vlastných slov nemá čas na veľké oslavy, a to ani teraz, keď sa aktivity drvivej väčšiny filmárov zastavili.

Dokončuje totiž trikové scény pre svoj nový film Perinbaba a dva svety, ktorým nadväzuje na legendárnu rozprávku z roku 1985.

"Narodeniny musia ísť bokom, jediná oslava, na ktorú sa teraz teším, je tá, ktorá bude po premiére novej Perinbaby v kinách," vyjadril sa obľúbený filmový tvorca.

"Súčasný stav sa prác na dokončovaní filmu, samozrejme, nepríjemne dotkol, ale napriek tomu pokračujeme a blížime sa k cieľu. Beriem to ako daň za to, že som sa na staré kolená pustil do práce s počítačovými trikmi," poznamenal rodák z Kojšova.

Nové časy si vyžadujú nové spracovanie

Silným zapojením počítačovo generovaných trikov chce Jakubisko podľa vlastných slov novou Perinbabou osloviť aj súčasnú generáciu divákov.

"Pôvodná Perinbaba bude mať tento rok presne 35 rokov, a nový film pre nových divákov a novú generáciu si vyžaduje aj nový prístup," doplnil.

Vďaka súčasným filmovým technológiám navyše vo filme ožije aj pôvodná Perinbaba s tvárou zosnulej talianskej herečky Giulietty Masiny.

Dar od Jakubiska pre Jakubiska

Tridsaťpäť rokov pritom tento rok uplynie aj od Jakubiskovej svadby s jeho manželkou Deanou.

"Darček k tohtoročným narodeninám aj ku všetkým výročiam si dá Juraj sám. A verím, že filmom Perinbaba a dva svety ho dá súčasne nám všetkým," uviedla Deana Horváthová-Jakubisková s tým, že je podľa nej obdivuhodné, ako jej manžel pristupuje k novým technológiám, "nebojí sa ich používať a myslí na to, že pripravuje film pre súčasné mladé publikum. Nebál sa ani obsadiť do hlavnej roly mladého YouTubera Lukáša Frlajsa".

Premiéra snímky Perinbaba a dva svety, pre ktorú skladajú hudbu Ondřej Soukup a Jan Jirásek, je naplánovaná na december 2020.



