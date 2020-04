Muža podozrivého z úkladnej vraždy manželky už obvinili

Polícia ho zadržala počas akcie Kamiben. Hrozí mu doživotie.

30. apr 2020 o 16:46 Daniela Marcinová

KROMPACHY, RICHNAVA. Za obzvlášť závažný zločin vraždy a za zločin vydierania vzniesol vo štvrtok vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinenie Erikovi K., podozrivému zo zabitia svojej manželky.

Túto informáciu priniesla polícia na sociálnej sieti.

Podľa policajných zistení mal Erik K. manželku zabiť 3. marca.

“Násilím ju mal vtlačiť do svojho auta a odviezť z Richnavy. V obci Kluknava odbočil na lesnú cestu. Tam ju mal usmrtiť pripraveným nožom a potom telo opäť naložiť do auta a previezť k rybníku v obci Nižný Žipov v Trebišovskom okrese. Pod hrozbou násilia mal donútiť ďalšiu osobu zakopať telo nebohej v stromovitom poraste pri ceste do obce Hrče,” upresnila polícia.

Hrozí mu doživotie

Obvinený muž bol zadržaný v stredu v Krompachoch (okres Spišská Nová Ves) počas akcie s názvom Kamiben (Láska).

Rovnako v ten deň našla polícia pri obhliadke miesta činu na základe operatívnej činnosti a výsluchu svedkov aj telo nebohej.

Erikovi K. hrozí teraz väzenie 25 rokov až doživotie.

“Vyšetrovanie pokračuje ďalej,” dodala polícia.