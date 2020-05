Ľudia v karanténe na Dreveníku: Máme toho dosť, nie sme psy

Krízový štáb v utorok rozhodne o ďalšom postupe.

4. máj 2020 o 17:00 Mária Šimoňáková

ŽEHRA. Ľudia z osady a sídliska Dreveník, častí obce Žehra, sú už takmer mesiac v karanténe.

Dôvodom sú opakované pozitívne testy.

Hoci sa uzdravilo už 22 ľudí, pozitívnych ostáva ešte stále dosť.

Veria v koniec karantény

Miestni majú uzatvorenej karantény už dosť.

Dúfajú, že aj im, tak ako obyvateľom osád v Bystranoch a Krompachoch, sa karanténa čoskoro skončí.

„Siedmi ľudia, čo sú nakazení, nech idú do karantény do škôlky a nech nás pustia. Už máme toho dosť. Nemôžeme si ísť ani nakúpiť. My takto už nemôžeme žiť, to sa nedá. Každý deň sa modlím, aby sa to skončilo. Chceme, aby nás otvorili,“ povedala Júlia Škopová, ktorá v osade pôsobí ako zdravotnícka asistentka.

Spolu s ňou sú v karanténe aj jej dve deti a chorý otec. Bojí sa o jeho zdravie.

„Trpíme. Vláda nech to tak nenechá, nech s tým niečo robí. My nie sme psy, že by sme tak trpeli. Otcovi treba chodiť na injekcie, ktoré potrebuje, ale nemôžeme. Sanitka sem nepríde, tak čo máme robiť?“ sťažuje sa Júlia.

Závidia Krompašanom aj Bystrančanom, že sa im karanténa už skončila.

Ako Júlia vraví, všetci pozitívni sú v poriadku, podľa nej nemajú ani teploty.

Tvrdí, že ľudia sú už zodpovednejší, nechodia veľmi vonku, sú doma a čakajú. Nosia rúška a dodržiavajú hygienu.

Mesiac karantény je pre všetkých veľmi dlhý.

„Aj keď nás otvoria, budeme dodržiavať všetko, čo je potrebné. Nosiť rúška a nestretávať sa. Len nech nás už otvoria,“ sľubuje a prosí Júlia.

Chcú, aby pozitívni išli do karantény

„My by sme to vyriešili takto. Ľudia, ktorí sú pozitívni, nech idú do karantény do škôlky, aby sme my už konečne mali otvorenú cestu. Sú tu ľudia s vysokým tlakom, cukrovkou, aj inak chorí a nemôžu ísť k lekárovi. Nech nás už konečne otvoria,“ uviedol člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) Matúš Mižigár.

Podľa neho ľudí v karanténe by si ustrážili.