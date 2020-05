Starosta Štrby: Parkovací dom nie je obluda, nechystá sa nájazd developerov

Sýkora: Na Štrbskom Plese sa nič neznetvorí.

15. máj 2020 o 0:00 Katarína Gécziová

Podtatranskej obci Štrba, pod ktorú patria tatranské osady Štrbské Pleso a Tatranská Štrba, starostuje MICHAL SÝKORA (nezávislý) od roku 1990. Obec je kritizovaná za navrhované zmeny a doplnky jej územného plánu, ktoré môžu výrazne zmeniť tvár najmä Štrbského Plesa. Kabínková lanovka, zjazdovka či poltisícové parkovisko sú najzásadnejšími návrhmi. Sýkora sám seba považuje za ochrancu prírody a neprijíma žiadne onálepkovanie, žeby chceli pomery v Tatrách zhoršiť. Tvrdí, že všetko musia odkomunikovať s odbornou verejnosťou.

Začnem aktuálnou informáciou, zaregistrovali ste už, že na internete beží petícia proti zmene územného plánu? Čakali ste taký nie práve pozitívny ohlas verejnosti?

Súvisiaci článok Minister Budaj vyzýva k odkladu rozhodnutia o budúcnosti Štrbského plesa Čítajte

- Nie, keďže rozsah navrhovaných zmien nie je veľký. Predpokladám, že viem, kto je za petíciou a prečo ju spustili. Bol by som zlý starosta, keby som nedokázal odhadnúť veci v súvislostiach. Čo nie je fér, že verejnosť nevie, aký je vlastne v súčasnosti zámer obce a k čomu je diskusia. V rámci toho, že sa ide prerokovať zmena územného plánu, obec zverejnila na webovej stránke celý návrh, a preto bola ťažká orientácia, čo sa vlastne navrhuje meniť.

Mali by sme diskutovať o tom, čo sa chce zmeniť v územnom pláne a pozývame odborníkov a verejnosť, aby sa k tým návrhom vyjadrili. Nami predložené návrhy prišli od jednotlivých subjektov, a keď sa niektorý zo subjektov dozvedel, že jeho požiadavky na nejakú aktivitu možno nebudú akceptované, tak sa asi snaží vytvárať nátlak.

Kto je za tým, keď hovoríte, že to viete?

- Nebudem to hovoriť menovite. Len odpovedám na vašu otázku, či to viem. Určite by som bol zlý starosta, keby som neovládal svoj kataster.

Všetko, čo je uverejnené, je súčasťou zmien a doplnkov územného plánu alebo nie?

Súvisiaci článok Koniec Štrbského plesa, ako ho poznáme? Pribudnúť môžu desiatky stavieb Čítajte

- Nie, nie je v takom rozsahu, ako informoval prvý článok. Štvrtina z toho je, čo tam bolo uverejnené. Viem povedať, ktoré veci sú v návrhu na zmenu a budú predmetom prerokovania. K návrhom dajú stanoviská všetky dotknuté organizácie, ktoré sa podľa zákona majú k zmenám vyjadriť. V prípade súhlasných stanovísk vydá záväzné stanovisko štátny orgán a po prerokovaní našej komisie výstavby to prerokuje a schváli obecné zastupiteľstvo.

Ak niekto v súčasnosti hovorí, že ideme v zastupiteľstve o niečom hlasovať, tak nemáme o čom. Budeme hlasovať na konci celého procesu, možno na jeseň, ak dovtedy spracovateľ na základe pripomienok dotvorí zmeny. Čo sa týka zmien, tak musíme reagovať na to, čo je aktuálna potreba územia, ktorú priniesol každodenný život.

Aká je potreba?