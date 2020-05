Dôchodcovi nad hlavou preleteli guľky. Po strele ostala v dome diera

Poľovník sa mu už ospravedlnil.

18. máj 2020 o 13:09 Mária Šimoňáková

DOĽANY. Dôchodca z obce Doľany v okrese Levoča zažil šok. Záhradou za bieleho dňa preleteli tri guľky priamo ponad jeho hlavu. Jedna z nich skončila v múre domu.

Pátranie ukázalo, že išlo o náhodu. Našťastie sa streľba zaobišla bez zranení.

Strieľal starší poľovník. Preľaknutému mužovi sa už ospravedlnil.

Ešteže tam neboli vnúčatá

Vladimír Dzúrik bol v čase streľby v záhrade, jeho manželka robila vo vnútri kávu.

„Išiel som po záhrade hore chodníkom. Nad hlavou mi presvišťala prvá rana, o tri až päť minút druhá a tretia. Zľakol som sa. Vyšiel som hore zistiť, čo sa deje. Chytro som išiel aj za manželkou do domu a povedal jej, že po našom dome sa strieľa. Že musíme volať policajtov, lebo to nie je sranda,“ začal rozprávanie o nepríjemnom zážitku Vladimír.

Všimol si, že na mieste pred domom, kde zvykne on i manželka sedávať, je diera po guľke. Jedna sa zavŕtala do múra domu do hĺbky asi päť centimetrov.

„Rana išla asi dva metre nad mojou hlavou a tam sa zavŕtala. Ak by som tam bol o päť či desať minút neskôr, tak ma možno aj trafí. Ešte dobre, že tu neboli aj naše vnúčatá,“ doplnil Vladimír.

Strieľal poľovník

Najprv si myslel, že sa len nejaké deti hrali s malorážkou alebo s nejakou podomácky vyrobenou zbraňou či prakom.

Privolaní policajti, keď vybrali náboj z múru domu však zistili, že je z guľovnice.

Vladimír tak hneď vedel, že strieľal poľovník, čo sa neskôr aj potvrdilo.

